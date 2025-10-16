Mujer ebria golpea a su novio en plena calle de Pachuca

GENERANDO AUDIO...

Mujer golpea a su novio en plena calle. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En la Avenida Los Ilustres, en Pachuca, Hidalgo, fue captado en video cómo una mujer, en aparente estado de ebriedad, golpea a su pareja con patadas y puñetazos.

Las imágenes compartidas por la cuenta @QuePocaMadre_Mx en X, muestran que los hechos ocurrieron en la Av. Los Ilustres, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Según la publicación, la mujer, presuntamente bajo los efectos del alcohol, propina puñetazos y patadas a su pareja en múltiples ocasiones. Vecinos del lugar y personas que transitaban por el sitio fueron testigos de la agresión. En la descripción del video se lee: “si fuera al revés, él ya estaría preso”.

Mientras tanto, autoridades locales, como la Secretaría de Seguridad de Pachuca y Procuraduría del estado, no han emitido, hasta el momento, un comunicado oficial acerca del hecho.

Contexto y cuestionamiento

El video ha generado indignación en redes sociales, sobre todo el argumento de que, si el agresor hubiera sido el hombre, posiblemente habría una respuesta inmediata por parte de las autoridades

En los últimos años, fenómenos similares han difundido en medios y redes como casos de ”violencia inversa” o violencia en contra de los hombres, aunque estos también suscitan debates importantes sobre género, legalidad, y cómo se aplica la justicia

Es importante recordar que la ley mexicana contempla sanciones por agresiones físicas sin importar el género de la víctima o del agresor, siempre que existan pruebas, denuncias y un proceso judicial

Hasta el momento, no se ha confirmado si la víctima presentó una denuncia formal, ni si la presunta agresora ha sido identificada por las autoridades.

El incidente ha reabierto el debate en redes sociales sobre la equidad en la aplicación de la ley en casos de violencia entre parejas, independientemente del género.

Mientras tanto, usuarios de las redes sociales comentan que las agresiones no deben normalizarse ni minimizarse, y exigen que las autoridades actúen con la misma contundencia con la que lo harían si el agresor fuera hombre.