Politécnica de Tulancingo ya despidió al maestro golpeado por alumno en video

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Ángel “N”, profesor de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), en Hidalgo, golpeado por un alumno en pleno salón de clases, según un video que se viralizó en redes sociales, fue despedido de la institución tras las quejas en su contra.

Asimismo, el Comité de Ética y Conflictos de Interés (CEPCI) también aceptó la renuncia de otro profesor del plantel, Francisco “F”, acusado de acoso, y decidió el cambio de la docente Nadia “P”, al área administrativa, por quejas del estudiantado.

¿Por qué despidió le UPT al maestro golpeado por un alumno?

Este lunes, a través de un comunicado en sus redes sociales, la Politécnica de Tulancingo, en Hidalgo, informó que, por decisión de su CEPCI, fue dado de baja el profesor Ángel “N”, quien fue grabado en video mientras era golpeado por el estudiante Manuel “M”.

Agregó que la determinación fue “por incurrir en faltas que vulneran los valores de legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen a la función pública y a la vida académica de la UPT”.

Ello, luego de que tanto el alumno que lo golpeó, como otros estudiantes, lo acusaron de burlarse de ellos, humillarlos, hacer comentarios racistas y hasta excluir a algunos, como ocurrió Manuel, a quien no habría dejado presentar un examen pese a haber faltado por dar un taller de defensa personal en el campus.

De igual forma, la UPT destacó que los tres fallos del Comité de Ética se dieron durante una sesión en la que estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, así como el Órgano Interno de Control de dicha institución.

Mientras que las denuncias contra los tres docentes fueron recabadas durante una mesa de trabajo con alumnos, en la que autoridades recibieron su pliego petitorio. Además, la baja de Ángel se da una semana después de la expulsión de Manuel, y casi tres de la publicación en redes sociales del video que se hizo viral, el pasado 25 de julio.

¿Por qué las sanciones a los otros profesores de la UPT?

Por otra parte, en el comunicado la UPT también destaca la renuncia de Francisco “F”, quien estaría acusado de fraude y acoso, solicitando su baja voluntaria, mientras que, según indicó la institución, seguirán su curso los procesos legales que hay en su contra.

Ello, luego de que ya existe un procedimiento administrativo al interior de la Secretaría de la Contraloría estatal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Toda vez que Nadia “P” dejará de dar clases y será reubicada en funciones administrativas luego de que alumnos acusaron que además de gritarles, denigraba a estudiantes y otros profesores, abusando además de su poder al interior del plantel.