¿Quién era Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores asesinado?

Miguel Bahena Solórzano. Foto: Fb/Ayuntamiento Pisaflores

El alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, fue asesinado a balazos la noche del lunes 20 de octubre de 2025 afuera de su domicilio en la comunidad de La Estancia, confirmaron autoridades locales y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por el que fue electo para el periodo 2024–2027.

Trayectoria política y profesional

Miguel Bahena, de 46 años de edad, estudió la licenciatura en Derecho en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES), en Pachuca.

Antes de asumir la presidencia municipal, trabajó como asesor jurídico en los ayuntamientos de Jacala (2009–2012) y Pisaflores (2012–2014), donde inició su trayectoria en la administración pública.

Además de su carrera política, Bahena era empresario local. Era propietario de dos restaurantes y una farmacia, negocios que mantenía activos en la región de la Sierra Gorda hidalguense, de donde era originario.

El ataque

Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio, lo que provocó un operativo conjunto de la Policía Estatal y Municipal en distintas zonas del municipio con el objetivo de localizar a los responsables.

Investigación en curso

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que peritos y agentes ministeriales realizan diligencias y análisis balísticos para establecer la mecánica del crimen y las posibles líneas de investigación.

El PVEM condenó el homicidio y pidió el esclarecimiento del caso.