Regresan multas por no cumplir con la verificación vehicular en Hidalgo

Regresan multas por no verificar autos en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A partir de enero de 2026 volverán las multas por no realizar la verificación vehicular en Hidalgo, informó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (Semarnath), Mónica Patricia Mixtega Trejo, durante una entrevista con medios de comunicación.

La funcionaria explicó que la medida busca reforzar el cumplimiento del programa de verificación vehicular y reducir los contaminantes atmosféricos generados por automóviles en la entidad.

Aplicarán sanciones económicas desde 2026

De acuerdo con la titular de la Semarnath, las sanciones económicas se aplicarán a partir de enero de 2026, principalmente en los municipios donde se registre un menor número de verificaciones. Antes de esta fecha, la dependencia llevará a cabo una etapa informativa para orientar a los automovilistas sobre la importancia de cumplir con el trámite.

“Desde noviembre comenzarán operativos con cuatro patrullas ambientales que revisarán el cumplimiento del programa en distintos puntos del estado”, precisó Mixtega Trejo.

Monto de las multas por no verificar

Respecto al monto de las multas por no verificar, la titular indicó que aún se encuentra en análisis; sin embargo, el artículo 225 de la Ley para la Protección del Ambiente establece sanciones que van de mil 86 a 4 mil 526 pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento.

La medida busca que los automovilistas cumplan con la verificación y, así, reducir los contaminantes en el estado que afectan la calidad del aire en la entidad hidalguense.

