El rescate más heroico: salvan a perro atorado entre dos muros en Ajacuba, Hidalgo

El perro se encuentra estable. Foto: Ayuntamiento de Ajacuba

El pasado martes 23 de enero, se registró una acción heroica por parte de elementos de Protección Civil de Ajacuba, Hidalgo, pues lograron rescatar a un perro que estaba atrapado entre dos muros, lo que ponía en riesgo su vida. De acuerdo con medios locales, el “lomito” de color miel se encontraba jugando en un camino de terracería. De repente, el cachorro decidió meterse en un llamativo hueco entre dos paredes, pero no calculó el espacio y quedó atorado.

Su dueña, al ver que el pequeño perro no aparecía tras varias horas, decidió seguir una serie de ladridos, esperando que se tratara de su can. Una vez que lo vio, intentó llamarlo para que saliera; sin embargo, al ver que no podía, llamó a Protección Civil.

Así rescataron al perro atorado entre dos muros en Ajacuba

Debido a que la vida del perro corría riesgo, personal de Bomberos y Protección Civil Ajacuba acudió a la zona para efectuar el rescate. Como el “lomito” había quedado atrapado en un espacio de no más de 10 centímetros, tuvieron que realizar una serie de maniobras.

Dichas acciones consistieron en dar golpes estratégicos a uno de los muros de concreto sin lastimar al animal. La dificultad de realizar estas maniobras consistió en que, mientras se hacían los golpes, otros elementos debían calmar al “lomito”.

Finalmente, los miembros de Protección Civil Ajacuba lograron rescatar al perro, quien logró salir sin presentar ninguna lesión. Cabe destacar que, previo a ser entregado a su familia, los elementos lo revisaron y confirmaron que no sufrió daños.

Usuarios aplauden rescate de perro en Ajacuba

Tras los hechos, la Presidencia municipal de Ajacuba reconoció el heroísmo de los agentes. En los comentarios, usuarios agradecieron a los elementos por tomar acciones para salvar al can. Finalmente, reconocieron el trabajo en equipo como una acción heroica que habla de la calidad de las autoridades que hay en Ajacuba.

