La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió este domingo el municipio de Pantepec, Puebla, para supervisar las labores de limpieza, la apertura de caminos y el censo de viviendas afectadas por las intensas lluvias e inundaciones que han golpeado a cinco estados del país y dejado al menos 76 personas muertas.

“Visitamos Pantepec, Puebla, para supervisar avances en limpieza y apertura de caminos, así como el censo a viviendas afectadas por lluvias. Continúa el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para garantizar apoyo a todas las comunidades”, publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

En su recorrido estuvo acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quienes informaron que continúan las labores de atención a las familias damnificadas.

Sheinbaum supervisa daños y avances en limpieza

El gobierno de Puebla informó que la presidenta recorrió calles dañadas, un puente colapsado y un albergue habilitado en Pantepec, donde escuchó a las familias afectadas y verificó el avance de los trabajos de limpieza.

“En Pantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum caminó junto a las familias afectadas por las lluvias, para escuchar y actuar. Acompañada del gobernador Alejandro Armenta, recorrió calles dañadas, un puente colapsado y el albergue”, detalló la administración estatal.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que los servidores de la nación continúan levantando el censo de afectaciones en los estados de Puebla, Chiapas, Tlaxcala y Tabasco, con el fin de coordinar la entrega de apoyos federales y estatales.

“Piensen bien su voto”, el mensaje en Hidalgo

Durante su visita al municipio de Tianguistengo, Hidalgo, una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias, Sheinbaum fue recibida por habitantes que expresaron su inconformidad con el alcalde Febronio Rodríguez, perteneciente a la coalición Nueva Alianza-Morena.

Frente a las quejas de los vecinos por la atención local tras las inundaciones, Sheinbaum respondió con un mensaje:

“Piensen bien a la próxima cuando voten”, expresó la mandataria, en referencia al desempeño de las autoridades municipales.

El comentario llamó la atención debido a que el alcalde señalado forma parte del mismo partido político que la presidenta. Sin embargo, Sheinbaum no profundizó en el tema y continuó su recorrido por las zonas afectadas, donde se mantienen las acciones de limpieza y reconstrucción.