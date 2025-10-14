Supervisan entrega de ayuda en Hidalgo tras fuertes lluvias

GENERANDO AUDIO...

La distribución de ayuda se realiza con apoyo del Plan DN-III-E

Este fin de semana comenzó el puente aéreo para trasladar víveres, agua y medicamentos hacia las zonas más golpeadas por las lluvias. Además, este operativo permitió el traslado de ocho pacientes graves a hospitales de la ciudad de Pachuca.

La distribución de ayuda se realiza con apoyo del Plan DN-III-E del Ejército y del Plan Marina, debido a que varias comunidades quedaron incomunicadas por 25 interrupciones en carreteras rurales y más de 600 kilómetros de caminos dañados.

Hasta el momento, las autoridades reportaron el retiro de 26 mil metros cúbicos de material de deslaves, con la participación de 96 máquinas y 126 trabajadores que laboran en la limpieza y reapertura de vías.

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó este domingo al aeropuerto Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, acompañada del gobernador Julio Menchaca, para supervisar la entrega de víveres en los 34 municipios más afectados por las lluvias recientes.

Durante su visita, encabezó una reunión para coordinar la distribución de ayuda humanitaria, luego de que se confirmaran 21 personas fallecidas y 43 más desaparecidas en la región.

El 77% del suministro eléctrico ya fue restablecido en las localidades más afectadas. A partir de este lunes, el gobierno federal inició el censo de afectaciones para identificar y apoyar a las familias damnificadas.

Las autoridades informaron que las zonas más complicadas se ubican en la Sierra Gorda, la Sierra Alta y la región Tepehua, donde el acceso sigue siendo limitado por la acumulación de lodo y escombros en los caminos.

El monitoreo continúa en todo el estado, mientras se esperan más reportes conforme baje el nivel del agua y se pueda acceder a las comunidades aisladas.