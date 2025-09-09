Trabajadores de la planta cementera Cruz Azul piden ayuda para volver a sus empleos

GENERANDO AUDIO...

Reunidos al exterior de la planta cementera de Cooperativa la Cruz Azul en el municipio de Tula, Hidalgo, trabajadores pidieron a las autoridades federales su intervención para destrabar el conflicto que desde hace tres años impide laborar a mil 500 personas de forma directa, y otros 12 mil de forma indirecta.

“Es la crisis más grave que hemos tenido desde la creación de la cooperativa en 1931”, aseguran.

Con pancartas, quienes no pueden regresar a sus labores, manifestaron su desesperación, pues son el sustento de más de 23 mil habitantes de la llamada Zona Azul, conformada por más de 10 comunidades del municipio. Denunciaron la grave afectación a la economía de la región.

“Fuimos atacados, fuimos violentados, injustamente, fuimos separados injustamente de la Cooperativa, hemos sufrido ataques civiles, ataques de los contrarios”

Ignacio Magos / empleado planta Cruz Azul

Explicaron que los ataques mediáticos iniciaron con la toma ilegal de las Oficinas Corporativas en la Ciudad de México, el 6 de agosto de 2020. Aseguran que Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín buscan el control de la empresa en Hidalgo.

Mientras que desde el 17 de agosto de 2022 la Planta Hidalgo se encuentra fuera de operación, por un corte de energía eléctrica ilegal, ya que los pagos están en regla y sin adeudos.

“Ahorita, por medio de nuestros recursos nosotros los trabajadores compramos los relevadores para activar nuevamente al equipo y actualmente la planta está para operar”

Alfredo Ortiz / empleado planta Cruz Azul

Al mismo tiempo, socios y trabajadores ratifican que la posesión legal y material de la Planta Cementera en Hidalgo, les fue otorgada a través de amparos que continúan vigentes. Aseguran que las instalaciones no han sido saqueadas ni vandalizadas, por lo que estarían en condiciones de comenzar a laborar.

“La situación es muy difícil, pues los muchachos poco a poco se tienen que ir, la desesperanza crece y es una lastima y una tristeza que familias estén desunidas por lo mismo, el tejido social se ha desquebrajado”

Jesús Ángeles / empleado planta La Cruz Azul

También denunciaron que a un grupo de 70 socios jubilados les suspendieron los pagos de pensión y les quitaron las prestaciones de servicio médico. Además, el hospital de primer nivel de la ciudad cooperativa Cruz Azul permanece cerrado por falta de dinero para mantener al personal.