Trapecista cae durante su acto en circo de Tizayuca

Una función del Magic Time Circus en Tizayuca, Hidalgo, terminó abruptamente y en pánico colectivo luego de que un trapecista cayó de varios metros de altura mientras realizaba una acrobacia.

El accidente, captado en video por el público, obligó a la suspensión de la función y provocó crisis nerviosas entre las familias asistentes, mientras que la salud del acróbata evoluciona favorablemente.

Así fue el accidente

El percance ocurrió la noche del sábado, cuando un joven artista, vestido de rojo, realizaba un acto de equilibrio y suspensión con una cuerda a una altura aproximada de 10 a 20 metros. El trapecista intentó ejecutar una maniobra de giro, cuando falló, resbaló y se precipitó al suelo.

Testigos señalaron que el circo no contaba con red de seguridad, lo que intensificó el pánico entre el público, cuyos aplausos se convirtieron en gritos de terror.

El espectáculo, que apenas estaba en su segundo día de funciones en el municipio hidalguense, fue suspendido de inmediato, y los asistentes evacuados, mientras que el trapecista recibió atención médica de inmediato, y traslado a un hospital.

Estado de salud y apertura de investigación

Mientras que este domingo, a través de su cuenta de Facebook, el Magic Time Circus emitió un comunicado asegurando que el acróbata fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica.

Toda vez que agregó que sus presentaciones continuarán según lo planeado, hasta este martes 7 de octubre, tras realizar una revisión total de sus medidas de seguridad. Entretanto, destaca que el circo instalado en la colonia Tepeyac cuenta con una función diaria de lunes a jueves, dos los viernes y tres los sábados y domingos.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ya tomó conocimiento del accidente y abrió una carpeta de investigación. Agentes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

