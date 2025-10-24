Video: helicóptero desprende techos de afectados por lluvias en Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

Alrededor de 10 viviendas quedaron afectadas en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

Entre el 7 y el 11 de octubre, intensas lluvias afectaron a diversas comunidades de Hidalgo y otros 4 estados, dejando daños en infraestructura y vivienda. Durante las labores de apoyo, un helicóptero que transportaba ayuda a la región Otomí-Tepehua generó un incidente al desprender los techos de varias casas debido al viento de las hélices.

Los vecinos captaron el momento en video y han solicitado a las autoridades atención inmediata para reparar los daños, que aumentan la vulnerabilidad de las familias afectadas en zonas como Cerro Chiquito y Tenango de Doria.

Viento de helicóptero arrancha techos en Hidalgo

El video viral muestra la aeronave, reportada como perteneciente a la Marina de México, volando a baja altitud sobre las viviendas.

El viento generado por las hélices arrancó los techos de al menos 10 casas, según manejan reportes, mientras el helicóptero continuaba su vuelo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha declarado al respecto de los hechos.

Atención y apoyo a las comunidades afectadas

Durante la conferencia matutina del 23 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, pese a las dificultades, las 91 localidades incomunicadas lograron recibir asistencia por vía aérea o terrestre.

Las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, junto con la Secretaría del Bienestar, han entregado 314,944 despensas en las cinco entidades afectadas por las lluvias.

Balance de víctimas y afectados por las lluvias intensas

El Gobierno federal reportó 79 fallecidos y 19 personas no localizadas tras las lluvias e inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, según datos del micrositio oficial de atención a la emergencia.

Las autoridades continúan con labores de rescate, rehabilitación y apoyo a damnificados, mientras se mantiene la vigilancia por posibles nuevas afectaciones derivadas de las precipitaciones.