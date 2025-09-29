Abuelita cae a socavón en Guadalajara; captan en video su rescate

GENERANDO AUDIO...

Una abuelita cayó a un socavón en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, alrededor del mediodía de este domingo.

Distintos usuarios, así como cuentas de medios locales, compartieron el video que muestras las maniobras para rescatarla.

¿Qué se sabe de la caída de la abuelita en un socavón en Guadalajara, Jalisco?

Medios locales reportan que el accidente sucedió sobre la calle Pedro Celestino Negrete, a la altura de Esteban Alatorre y Federación, en las inmediaciones de la colonia San Juan Bosco.

Es en esta zona, donde se encuentra el socavón, presuntamente, con dimensiones de dos metros de profundidad por cuatro metros de ancho y cuatro metros de largo.

La adulta mayor, mientras caminaba por esta zona, no se percató de la oquedad y cayó hasta el fondo.

Debido a esto, un tianguista que se encontraba cerca acudió y bajó hasta el fondo del socavón para ayudarla.

Como se aprecia en el clip compartido en redes sociales, para que llegara hasta la superficie, junto con el resto de las personas que se acercaron a apoyar, utilizaron una escalera de aluminio.

Cabe mencionar que el fondo de la oquedad se encuentra completamente inundado, mientras la gente realiza las maniobras para sacar a la abuelita del fondo del socavón.

Al lugar acudió personal de Protección Civil, así como de la Cruz Verde, quienes atendieron a la mujer de la tercera edad, quien habría sido trasladada a un hospital para su valoración.

Trasciende que el socavón se abrió desde los primeros días de septiembre y, con el paso del tiempo, creció, por lo que vecinos del lugar lo reportaron a las autoridades correspondientes.

Reportes señalan que el viernes pasado una de las llantas de un autobús de transporte público, sin pasajeros, cayó en dicho socavón.

