Accidente en Tonalá: camioneta atropella a varias personas en parada de autobús

Reportan, al menos, tres personas heridas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un accidente en Tonalá, en el estado de Jalisco, fue reportado durante la mañana de este lunes, luego de que una camioneta arrollara a varias personas que se encontraban en una parada de autobús.

Como reportan medios locales, el hecho sucedió sobre la intersección de la avenida Tonaltecas y el Camino a Matatlán, en las inmediaciones de la colonia Coyula.

Un fuerte accidente vial causó alarma la mañana de este lunes en Tonalá, Jalisco, luego de que una camioneta arrollara a varias personas que esperaban el camión sobre la intersección de la avenida Tonaltecas y el Camino a Matatlán, en la colonia Coyula.

El impacto generó momentos de caos entre comerciantes y vecinos de la zona, quienes corrieron a auxiliar a las víctimas mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió a unos metros de una gasolinera y un punto de gas LP.

Debido al percance, paramédicos y elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo en el lugar y lograron estabilizar a los lesionados, presuntamente una mujer y dos hombres, todos mayores de edad, para trasladarlos a hospitales.

Tres personas resultaron heridas

De manera preliminar, autoridades informaron que tres personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a la clínica 110 y a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud se reporta como regular, aunque permanecen bajo observación médica, destacan algunas versiones.

El conductor huyó

Testigos señalaron que la camioneta circulaba a exceso de velocidad y que, al intentar incorporarse desde el tercer carril hacia la avenida Tonaltecas, con dirección al Cerro de la Reina, el conductor no se percató de los peatones y los arrolló.

Tras el impacto, el responsable decidió no detenerse y escapó con rumbo a la avenida Cihualpilli.

Autoridades buscan al responsable del atropellamiento en Tonalá, Jalisco

La Policía de Tonalá ya revisa las cámaras del sistema C4 para dar con el vehículo implicado y esclarecer las causas del accidente.

Cabe mencionar que ya hay publicaciones que señalan que una camioneta, con características similares a la que conducía el sospechoso, fue localizada en la colonia Lomas de Zalate, pero no se ha confirmado que sea la del accidente.

Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa, mientras vecinos y comerciantes exigen mayor vigilancia en paradas de autobús para evitar nuevas tragedias.

