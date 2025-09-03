Activan protocolo epidemiológico por posibles casos de rabia en Jalisco
En el estado de Jalisco, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), activó un protocolo epidemiológico tras el deceso de un hombre que habría contraído rabia al tener contacto con un becerro infectado.
¿Por qué se activó el protocolo?
De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Salud de Colima, el hombre, originario de Tonila, Jalisco, murió luego de estar en contacto con un becerro que presuntamente tenía rabia.
Ante esta situación, SADER Jalisco y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria (CEFPPJ) iniciaron acciones de atención inmediata, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-067-ZOO-2007 “Campaña Nacional para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas”.
Medidas aplicadas por las autoridades
El procedimiento incluye:
- Investigación epidemiológica para determinar el foco de la enfermedad
- Vacunación antirrábica de ganado en todo el municipio
- Operativos para la captura de murciélagos hematófagos y análisis de circulación del virus
- Actividades de concientización con productores sobre prevención y reporte de casos sospechosos
Riesgos y prevención
Las autoridades reiteraron que todo el ganado debe vacunarse desde su nacimiento para evitar la propagación de esta enfermedad que pone en riesgo a animales y personas.
El contagio a humanos puede ocurrir no solo por mordidas, sino también por contacto con saliva, sangre o material contaminado del animal enfermo, especialmente si hay heridas o laceraciones en la piel.
SADER Jalisco exhortó a la población a no manipular animales con síntomas como parálisis, incoordinación, mordidas en el cuello, dificultad para caminar, tragar o respirar.
- Además, se recomendó evitar consumir carne o leche de ejemplares sospechosos.
Teléfonos de reporte
La dependencia puso a disposición el número 33-38-18-28-00, extensión 76201, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, para recibir reportes y atender posibles casos de rabia.