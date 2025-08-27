“¡Aguas, córrele!”: turista estuvo a punto de ser mordido por un cocodrilo en Puerto Vallarta

GENERANDO AUDIO...

El incidente sucedió en una playa turística. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Desde Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, fue difundido un video que muestra el momento en el que, en una playa, un turista estuvo a punto de ser mordido por un cocodrilo.

La grabación que se ha viralizado recientemente, además de causar sorpresa entre usuarios de redes sociales, volvió a abrir el debate que se ha generado por la presencia de los reptiles en zonas urbanas en esta zona de la entidad.

A continuación, el video que da cuenta del momento.

Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene palabras altisonantes, se recomienda discreción.

Turista estuvo a punto de ser mordido por un cocodrilo en Puerto Vallarta

Cabe destacar que el hecho habría sido captado en las inmediaciones de la playa Bocanegra, ubicada en la zona identificada como exclusiva en Marina Vallarta.

En la grabación, se aprecia al turista, un joven que se disponía a entrar a nadar al mar, cuando, en ese momento, percibe que el cocodrilo se encuentra detrás de él y trata de atacarlo.

Al notar esto, el bañista reacciona y logra evitar la agresión del reptil. Inmediatamente, gira para salir del agua, pero cae al tratar de correr. Sin embargo, logra incorporarse y, finalmente, huye del cocodrilo.

Tras el encuentro, el reptil se queda unos segundos entre las olas para después volver a nadar hacia el mar, mientras el resto de los turistas, testigos del hecho, se encuentran asustados.

Algunas versiones señalan que, antes de que el joven intentara entrar al mar, algunas personas le advirtieron de la presencia del ejemplar en el agua, pero lo habría ignorado.

De la misma manera, medios locales destacan que Misael López, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, informó que la dependencia recibió el reporte del cocodrilo y que, afortunadamente, nadie resultó herido.

Polémica por el video del cocodrilo que trata de morder a turista en Puerto Vallarta

Tras la difusión del clip, el hecho revivió la polémica de la presencia de cocodrilos de Puerto Vallarta y sus avistamientos por playas turísticas.

Expertos señalan que estos encuentros se deben a la urbanización de la zona y la reducción del hábitat natural de los reptiles.

Asimismo, se han registrado agresiones hacia los animales por parte de pobladores de la zona, quienes piden a las autoridades que tengan un mejor control de ellos.

