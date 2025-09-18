Analizan posible caso de sarampión en niño de 5 años en Arandas, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Autoridades del estado de Jalisco informaron que analizan un posible caso de sarampión en un niño de 5 años, ubicado en Arandas.

Cabe recordar que, anteriormente, fue reportado un caso en un menor de 2 años en Zapopan, quien se encuentra fuera de peligro y con buen estado de salud.

Analizan posible caso de sarampión en Jalisco

En entrevista con medios locales, Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), detalló que se trataría de un caso importado, proveniente de otro estado, ya que el niño pertenece a una familia de jornaleros.

El funcionario señaló que la constante llegada de jornaleros de entidades como Chihuahua, Oaxaca y Chiapas representa un riesgo, ya que muchos de ellos no cuentan con esquema completo de vacunación.

“Se trata de jornaleros que vienen a trabajar temporalmente al estado, pero ya tenemos cerco epidemiológico y vacunal alrededor de ese caso”, explicó Pérez Gómez.

Precisó que, al momento, esperan los resultados de las pruebas que fueron realizadas en Michoacán y se encuentran en análisis en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

Brigadas de vacunación en Arandas

Para prevenir más contagios, la SSJ ha trasladado brigadas de vacunación contra sarampión, rubéola y paperas a la región de Arandas.

“Tenemos jornadas de vacunación desde hace un par de días en la zona para dar cobertura” indicó Pérez Gómez, quien mencionó que el estado cuenta con 3 mil dosis, aunque se busca reforzar el suministro con más vacunas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de que la población mantenga actualizado su esquema de vacunación, en especial en comunidades con alta movilidad de trabajadores temporales.

El monitoreo epidemiológico se mantiene activo mientras se confirma el diagnóstico del menor.

