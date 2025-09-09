Asegura Fiscalía de Jalisco 546 departamentos de Villa Panamericana por presunto fraude a Fojal

GENERANDO AUDIO...

Investigan triangulación y desvío de recursos públicos. Foto: Especial

La Fiscalía del Estado de Jalisco informa que se llevó a cabo el aseguramiento físico y registral de 546 departamentos del complejo conocido como Villa Panamericana, hoy denominado Conjunto Avaterra, ubicado en el municipio de Zapopan.

La medida deriva de la denuncia presentada por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), en la que se señala un esquema de triangulación y desvío de recursos públicos. Dichos fondos, que debieron destinarse al impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, habrían sido canalizados de manera irregular para la adquisición del conjunto habitacional.

¿Qué se sabe del presunto fraude en Villa Panamericana?

De acuerdo con las investigaciones, en el presunto fraude participaron diversas empresas fachada que simularon contratos y préstamos con el propósito de ocultar el destino real de los recursos.

La Fiscalía del Estado estableció posesión ministerial de custodia sobre el inmueble para la práctica de peritajes y demás diligencias que permitan fortalecer la carpeta de investigación. En total, se ha identificado la participación de 77 personas y 39 empresas en este entramado.

Este procedimiento se realiza con estricto apego a la legalidad, respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas. La Fiscalía continuará con las investigaciones y dará seguimiento hasta determinar las responsabilidades penales correspondientes.

