Fotos: Omar Hernández

Un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, fue asegurado por fuerzas policiales durante un operativo de seguridad en el municipio de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco. En el lugar también fueron localizados cartuchos, cargadores y ponchallantas.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia en zonas despobladas del municipio. Sobre un camino de terracería rumbo a la comunidad de Los Barreños, elementos de la Policía Estatal detectaron un convoy de vehículos con hombres armados. Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos huyeron a pie, dejando abandonada una camioneta de trabajo pesado de color rojo.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes confirmaron que se trataba de un “monstruo” modificado con blindaje artesanal, reforzado con planchas de acero, metal y cristales gruesos para resistir impactos de armas de alto calibre. Estas unidades suelen ser utilizadas por grupos del crimen organizado para enfrentamientos y traslados de armamento.

Durante la revisión, las autoridades encontraron 51 cartuchos de arma de fuego, de los cuales 46 correspondían a calibres usados en rifles de asalto, además de un cargador y una caja con ponchallantas, artefactos metálicos diseñados para inmovilizar vehículos en persecuciones.

Tras el aseguramiento, se reforzaron los patrullajes en los caminos de terracería que conectan Jalisco con Zacatecas y Aguascalientes, una ruta estratégica para el traslado de armas, drogas y combustible robado, según el informe estatal.

Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo permanente en Teocaltiche, considerado punto clave para las operaciones del crimen organizado en la zona de los Altos Norte.