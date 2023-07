Recalcaron que no detendrán la búsqueda de sus familiares. Foto: Omar Hernández

Madres buscadoras de diferentes colectivos desmintieron este jueves la declaración del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con relación a que la emboscada que sufrieron elementos de la Fiscalía del estado, policías municipales de Tlajomulco y civiles fue originada por una llamada proveniente de madres buscadoras.

“Estamos desmintiendo lo que él está diciendo y lamentamos enormemente que se ponga en el plan parar las búsquedas, ya que él no tiene un desaparecido en casa, ya que él no puede sufrir la ausencia que hay en casa por nuestros desaparecidos”. Cecilia Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras en Jalisco.

Las activistas que buscan a sus seres queridos recordaron que la autoridad nunca les ha atendido de manera inmediata. Dijeron que, por lo general, tardan horas o un día entero para llegar al lugar, una vez comprobado que existen restos humanos.

“Ellas no hicieron ninguna llamada, aparte, nunca acuden de inmediato”, resalta Coco Ortiz, madre buscadora.

“También sabemos el protocolo de actuación. Los primeros respondientes, en este caso, no sabemos en realidad si era una comisión de búsqueda o era personal de otra comisión. Tal vez de órdenes de aprehensión o de otras áreas. Entonces, señor gobernador, le pedimos, de favor, se conduzca con veracidad. Éste es un atento llamado para usted y para la ciudadanía, a no crear pánico, a no malinformarlos y a no criminalizar, como lo ha venido haciendo el estado, a todos los colectivos de personas desaparecidas”. Dijo María de L., integrante del Colectivo Luz de esperanza, de madres buscadoras.

No detendrán búsqueda de familiares desaparecidos tras ataque en Tlajomulco

Las madres buscadoras recalcaron que no detendrán la búsqueda de sus familiares, con o sin el apoyo gubernamental.

“Nunca han tenido recurso por parte de él, por lo cual, él no puede decir si se paran las búsquedas por parte de las madres buscadoras. Porque como dicen, el que no mantiene no detiene, así que si no las ayuda, si no las apoya, que no les estorbe, que deje caminar en la búsqueda de desaparecidos”. Cecilia Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras en Jalisco.

Este jueves continúa el levantamiento de indicios en la zona del atentado y el patrullaje del Ejército, Guardia Nacional y diferentes corporaciones policiacas en Tlajomulco, con la intención de dar con los responsables.

