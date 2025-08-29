Autoridades sitúan asesinato de familia de Michoacán en taller mecánico de Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Jalisco dieron a conocer que la familia de Michoacán, hallada sin vida hace unos días, al interior de una camioneta, fue ultimada al interior de un taller mecánico de la calle de Ejido, al oriente de Guadalajara.

Agregaron que el establecimiento se encuentra en la misma zona de la capital jalisciense donde trabajan dos de los cuatro hombres reportados como desaparecidos, tras ser interrogados por las autoridades, en relación con el caso de la muerte de la familia.

Tras un cateo en el lugar, fueron localizados indicios que sugieren que ahí se llevaron a cabo los

de los cuatro integrantes de la familia, aun cuando se intentó limpiar el lugar.

“Se procesó el lugar y se encontraron diversos indicios que hacen presumir que en ese lugar fue donde fueron privados de la vida la familia. Los resultados de los forenses todavía no los tenemos, pero estamos esperando que ya hagan su trabajo en los laboratorios y nos emitan las respuestas, pero hay indicios desde balístico, de hematología, hay diversos indicios que sí nos llevan a casi estar al 100% seguro de que ahí fue donde se victimó la familia”

Alfonso Gutiérrez Santillán / vicefiscal en investigación criminal Jalisco

Por ahora, la investigación se centra en la actividad del padre de familia, quien se dedicaba a la compra-venta de vehículos y al cultivo de jitomate. Sin embargo, hay varias líneas de investigación, una de ellas, el robo de vehículos.

Las autoridades también indagan si hubo alguna filtración de información desde la fiscalía, pues los dos mecánicos y dos familiares, fueron raptados por un comando armado a solo seis calles de la Fiscalía del estado.

“Se tienen que agotar todas las líneas de investigación. Y todas las líneas de investigación incluyen lugares, personas, cámaras, todo. O sea, esto no nada más se centra en el lugar donde fueron levantados, donde fueron privados de la libertad. Desde luego que tenemos que verificar a fondo todo lo que ha ocurrido y bueno, es parte de nuestra obligación, de la obligación de la vicefiscalía y de la fiscalía de investigar todos estos contextos. “No podemos dejar ninguna línea de investigación a la deriva, y desde luego que se va a verificar toda esta parte. Como bien lo mencionaba, bueno, estuvieron checando cámaras, esas personas tenían más de 2 horas rondando la Fiscalía que es parte de la investigación. Esto incluye todo, insisto, se va a investigar lugares, personas y cualquier persona que pudiera tener relación con esto”

Salvador González de los Santos / fiscal general de Jalisco

Mientras que, respecto a esas desapariciones, la fiscalía confirmó que ya hay fichas de búsqueda. Además, a las familias de los desaparecidos ya les fueron asignados dispositivos de atención inmediata y medidas de protección.