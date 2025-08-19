Autos que tienen hasta el 31 de agosto para realizar la verificación en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Verificación vehicular en Jalisco. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y la salud de la población, el Gobierno de Jalisco mantiene en marcha el programa de Verificación Vehicular Responsable, que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente en la entidad.

De acuerdo con el calendario oficial, este mes corresponde cumplir con el trámite a los automóviles con placas terminación 6. El costo es de 500 pesos si se realiza a más tardar el 31 de agosto. En caso de no hacerlo en tiempo, aún podrá cumplirse con la verificación, aunque el monto subirá a 550 pesos.

El programa también contempla el “Paquetazo 3×1”, que ofrece sin costo tanto la verificación como los nuevos diseños de placas, siempre y cuando el propietario del vehículo haya cubierto previamente el pago del refrendo anual.

¿Cómo agendar cita para verificar tu auto?

El trámite se puede realizar ingresando a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde se deben registrar los datos del vehículo y de la tarjeta de circulación, así como elegir la fecha, hora y centro de verificación más cercano.

Formas de pago

El pago puede efectuarse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar, recibiendo un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación. También está disponible la opción de pagar en recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones pueden consultarse en hacienda.jalisco.gob.mx.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca disminuir los niveles de contaminación y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en el estado.

