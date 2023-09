Buscan a 4 personas secuestradas por un comando en Jalisco

Autoridades de Jalisco investigan el caso. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó este jueves que se mantiene la búsqueda de cuatro personas reportadas como secuestradas ayer miércoles durante la madrugada.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento nocturno, a donde arribó un comando y, a punta de pistola, privó de la libertad a seis trabajadores de ese lugar.

Testigos del evento de violencia dieron aviso a las autoridades y se implementó un operativo para localizarlos. Sin embargo, las autoridades no informaron de algún avance en la investigación.

Horas después, se informó que dos de las víctimas habían sido liberadas en el municipio de Tonalá, que integra la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los encontraron sanos y salvos, pero sin noticias del resto del grupo agredido.

Víctimas liberadas en Jalisco no presentaron denuncia ante las autoridades

Aunque no existe una respuesta a una solicitud de información sobre este evento, fuentes de la Fiscalía revelaron que las víctimas liberadas decidieron no interponer la denuncia correspondiente ni cooperar con las autoridades. Esto, ante el temor de alguna represalia de sus agresores. Por ello, las autoridades no cuentan con información adicional sobre el paradero de las otras víctimas.

De manera extraoficial, se sabe que se implementó un operativo de varias corporaciones policiacas para dar con el paradero del grupo desaparecido. Además, se coordinan patrullajes en los municipios vecinos a la capital de Jalisco.

