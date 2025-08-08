GENERANDO AUDIO...

FGR lidera redada en Lagos de Moreno y Teocaltiche. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Una intensa movilización militar y policiaca se registró en los municipios de Lagos de Moreno y Teocaltiche, ubicados en la región de Los Altos Norte de Jalisco, tras una serie de operativos coordinados por la Fiscalía General de la República (FGR) contra presuntas células del crimen organizado, los cuales dejaron como saldo 7 detenciones.

FGR detiene a 7 en operativo

El primer despliegue se llevó a cabo en la colonia Arboledas de San Agustín, en Lagos de Moreno, donde agentes federales detuvieron a siete personas señaladas como presuntos integrantes de grupos delictivos. La acción fue respaldada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes también participaron en el aseguramiento del inmueble.

En una segunda intervención, realizada en el municipio de Teocaltiche, las autoridades localizaron y aseguraron narcóticos, armamento de alto poder y dos artefactos explosivos de fabricación casera, lo que refuerza la preocupación por el grado de violencia y capacidad de fuego de los grupos criminales que operan en la zona.

La FGR no ha detallado aún la identidad de los detenidos ni los grupos a los que estarían vinculados, pero informó que se encuentran bajo investigación por delitos relacionados con el tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y fabricación de explosivos.

Las autoridades mantienen presencia activa en ambos municipios con patrullajes preventivos y vigilancia reforzada.