Hombres detenidos por las autoridades de Jalisco. Foto: Omar Hernández.

Mediante trabajos de inteligencia, fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Fiscalía del Estado de Jalisco, lograron detectar la operación de una célula criminal, dedicada a reclutar personas quienes, engañadas, llegaban a la Central de autobuses ubicada en el municipio de Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Se trata de dos hombres, originarios del estado de Oaxaca, quienes eran los encargados de realizar estas labores y estaban al servicio de un grupo delictivo con sede en el estado, según revelaron agentes quienes participaron directamente en el operativo.

Rescatan a adolescente de reclutadores criminales

Estas personas estaban por enviar mediante transporte foráneo a un menor de edad, previamente enganchado por la organización criminal, al estado vecino de Aguascalientes.

El adolescente, visiblemente nervioso, fue abordado por los uniformados quienes lograron ganarse su confianza y les comentó que había sido contratado para realizar trabajos de albañilería, con una compensación mensual de al menos 30 mil pesos mensuales, según le habían prometido.

Sin embargo, a la víctima le pareció raro el actuar de sus contratantes y la falta de detalles sobre el trabajo a realizar, aún así estuvo dispuesto a realizar el viaje, con la esperanza de que el pago fuera cubierto al finalizar su trabajo.

Cuando los detenidos se acercaron a su víctima fueron abordados por los agentes policiacos y al cuestionarlos, no lograron aclarar el destino final que tendría la víctima y terminaron confesando que pertenecían a una red de reclutadores de la delincuencia organizada y qué, su trabajo consistía en enviarlos con las personas que los trasladarían a centros de adiestramiento fuera del estado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes quienes determinarán la situación jurídica y su responsabilidad en la cadena delictiva dedicada a la privación ilegal de la libertad y desaparición forzada con fines de explotación laboral o delictiva.

Nueva central de autobuses, centro de operaciones de reclutadores

La llamada “Nueva Central”, se ha convertido en un centro de operaciones delictivas donde se presume a diario, llegan personas, principalmente jóvenes de otras entidades federativas, quienes, atraídos con la esperanza de mejores condiciones laborales, responden a los ofrecimientos de trabajos legales, pero terminan engañados y reclutados por las células criminales.