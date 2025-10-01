Cambio de placas en Jalisco en octubre 2025: ¿a quiénes les corresponde?

GENERANDO AUDIO...

Se debe hacer conforme al calendario establecido. Foto: Gobierno de Jalisco

El cambio de placas en Jalisco continúa en octubre 2025, como informaron autoridades del estado desde los primeros meses de este año. De acuerdo con el calendario oficial, este mes corresponde realizar el trámite a los autos cuyas placas tengan terminación 8 y 9, siempre que correspondan a los modelos antiguos conocidos como “Maguey”, “Gota” o “Minerva”.

Cabe recordar que este trámite forma parte del Paquetazo 3×1, programa que, si ya lo pagaste, también permite realizar la verificación vehicular y el pago del refrendo.

En Unotv.com te contamos qué automovilistas deben hacer el canje de placas para este mes.

Canje de placas en Jalisco en octubre; ¿quiénes lo hacen?

Durante octubre de 2025 continuará el canje de placas vehiculares para los propietarios de vehículos en el estado de Jalisco.

El trámite deben realizarlo los autos cuyas placas tengan terminación 8 y 9, de modelos antiguos conocidos como “Maguey”, “Gota” o “Minerva”.

En cambio, quienes ya cuenten con las placas con el diseño “Collage” no están obligados a cambiarlas, ya que cumplen con la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016.

Dichas láminas también cuentan con un código QR protegido, que contiene datos del vehículo y su propietario, pero su lectura sólo puede realizarse con equipos y personal especializados.

Beneficios del Paquetazo 3×1

El esquema ofrece a los automovilistas la posibilidad de obtener nuevos juegos de placas sin costo adicional, además de incluir la verificación vehicular, incluso si la unidad no pasa la prueba de emisiones.

¿Qué pasa si no haces el cambio de placas en Jalisco?

Las autoridades advirtieron que no cumplir con el proceso puede generar sanciones y complicaciones en trámites como la verificación, la compraventa o la renovación del vehículo.

A partir del 1 de enero de 2026, circular con placas no vigentes tendrá consecuencias legales.

Requisitos para el cambio de placas

El trámite debe realizarse en las oficinas recaudadoras del estado y requiere presentar:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Tarjeta de circulación

Las placas anteriores (que deben entregarse)

El procedimiento tarda aproximadamente 20 minutos y las nuevas láminas se entregan en el mismo lugar.

Calendario de placas en Jalisco 2025

Las autoridades recomiendan seguir el calendario oficial para evitar multas y complicaciones. Al momento quedan pendientes:

Octubre: terminación 8 y 9

Noviembre: terminación 9 y 0

