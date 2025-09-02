Canje de placas en Jalisco 2025: ¿quiénes deben hacerlo en septiembre?

GENERANDO AUDIO...

Durante septiembre de 2025 continúa el canje de placas vehiculares en Jalisco como parte del programa “Paquetazo 3×1”, el cual permite a los automovilistas realizar en un solo trámite el cambio de láminas, la verificación vehicular y el pago del refrendo en el estado.

¿Qué placas deben cambiarse en septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, este mes deben realizar el trámite los propietarios de vehículos cuyas placas tengan terminación 7 y 8, siempre que correspondan a los modelos antiguos conocidos como “Maguey”, “Gota” o “Minerva”.

En contraste, los conductores que ya cuenten con láminas de los modelos “Collage” o “Cabañas” no están obligados a cambiar sus placas, ya que cumplen con la normativa vigente.

Beneficios del “Paquetazo 3×1”

El esquema ofrece a los automovilistas la posibilidad de obtener nuevos juegos de placas sin costo adicional. Además, incluye la verificación vehicular, incluso si la unidad no pasa la prueba de emisiones.

¿Qué pasa si no haces el canje de placas?

Las autoridades advierten que no cumplir con el proceso puede generar sanciones y complicaciones en trámites como la verificación y la venta o la renovación del vehículo.

A partir del 1 de enero de 2026, circular con placas no vigentes tendrá consecuencias legales.

Requisitos para el cambio de placas

El trámite se realiza en oficinas recaudadoras del estado y requiere:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Tarjeta de circulación

Placas anteriores (que deben entregarse)

El procedimiento tarda aproximadamente 20 minutos y las nuevas láminas se entregan en el mismo lugar.

Calendario de placas en Jalisco 2025

Septiembre: terminación 7 y 8

Octubre: terminación 8 y 9

Noviembre: terminación 9 y 0

Para evitar multas, se recomienda seguir el calendario oficial y realizar el trámite en las fechas correspondientes.

