Capturan en Jalisco al “Viejón”, presunto líder operativo de “La Barredora”
Gustavo “N”, alias el “Viejón”, presunto jefe operativo de “La Barredora”, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por fuerzas estatales y federales.
A través de su cuenta de X, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó de su captura en el estado de Jalisco.
- Cabe mencionar que al detenido se le acusa de varios delitos, entre ellos extorsión, homicidio, distribución y venta de droga.
¿Qué se sabe de la captura del “Viejón”?
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad federal, detuvieron en Jalisco a Gustavo “N”, alias el “Viejón”, identificado como líder del grupo delictivo “La Barredora”, vinculado al CJNG.
En el operativo también participaron autoridades de Guanajuato, así como del Centro Nacional de Inteligencia.
[PUEDES LEER: Cae el “Silencio”, ligado a homicidios y extorsión en Guanajuato y Michoacán]
¿Qué delitos se le atribuyen al “Viejón”?
De acuerdo con reportes oficiales, Gustavo “N” es señalado por:
- Extorsión
- Homicidio
- Distribución y venta de droga
- Privación ilegal de la libertad
- Robo de vehículos, hidrocarburos y transporte de carga
- Ataques contra grupos rivales y corporaciones de seguridad
Su principal zona de operación se encontraba en Guanajuato, donde las autoridades lo consideraban un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad.
Impacto en la violencia en Guanajuato
El detenido es investigado por hechos violentos como la colocación de mantas con mensajes amenazantes, homicidios, agresiones a fuerzas de seguridad y el robo de, al menos, 10 vehículos.
El Gobierno federal señaló que su captura busca reducir la violencia en la región del Bajío. Como referencia, entre febrero y agosto de 2025, Guanajuato reportó una disminución del 56.1% en homicidios, atribuida a la captura de líderes criminales considerados de alto impacto.