Capturan en Jalisco al “Viejón”, presunto líder operativo de “La Barredora”

Es considerado como objetivo prioritario en Guanajuato. Foto: @OHarfuch

Gustavo “N”, alias el “Viejón”, presunto jefe operativo de “La Barredora”, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por fuerzas estatales y federales.

A través de su cuenta de X, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó de su captura en el estado de Jalisco.

Cabe mencionar que al detenido se le acusa de varios delitos, entre ellos extorsión, homicidio, distribución y venta de droga.

¿Qué se sabe de la captura del “Viejón”?

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad federal, detuvieron en Jalisco a Gustavo “N”, alias el “Viejón”, identificado como líder del grupo delictivo “La Barredora”, vinculado al CJNG.

En el operativo también participaron autoridades de Guanajuato, así como del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué delitos se le atribuyen al “Viejón”?

De acuerdo con reportes oficiales, Gustavo “N” es señalado por:

Extorsión

Homicidio

Distribución y venta de droga

Privación ilegal de la libertad

Robo de vehículos, hidrocarburos y transporte de carga

Ataques contra grupos rivales y corporaciones de seguridad

Su principal zona de operación se encontraba en Guanajuato, donde las autoridades lo consideraban un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad.

Impacto en la violencia en Guanajuato

El detenido es investigado por hechos violentos como la colocación de mantas con mensajes amenazantes, homicidios, agresiones a fuerzas de seguridad y el robo de, al menos, 10 vehículos.

El Gobierno federal señaló que su captura busca reducir la violencia en la región del Bajío. Como referencia, entre febrero y agosto de 2025, Guanajuato reportó una disminución del 56.1% en homicidios, atribuida a la captura de líderes criminales considerados de alto impacto.

