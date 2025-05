Caso Valeria Márquez: presunta testigo apunta a empleada por asesinato de la influencer

El caso de Valeria Márquez, influencer asesinada durante una transmisión en vivo cuando estaba en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, ha vuelto a dar de qué hablar, luego de que una mujer, presunta testigo del momento en el que la joven fue asesinada, acusara a una empleada.

Cabe recordar que, mientras las investigaciones por el feminicidio de la tiktoker continúan, oficialmente no se ha señalado a un presunto culpable. Sin embargo, usuarios de redes sociales y creadores de contenido han señalado a Vivian de la Torre, amiga de la joven de 23 años, de estar relacionada con el crimen.

De la misma manera, los internautas han acusado a Erika, empleada del salón de belleza de Valeria Márquez, quien también se encontraba en el lugar al momento del asesinato y quien detuvo la transmisión en vivo.

Este martes, el youtuber Fabián Pasos, también conocido como “Mafian”, compartió un video que muestra una entrevista con “Paola”, mujer a la que llamó así por razones de seguridad.

En la grabación, Paola menciona que estuvo afuera del salón de belleza de Valeria, justo al momento del ataque, mientras revisaba algunos horarios al reconocer el lugar, en la tarde del pasado 13 de mayo.

Fue en ese instante cuando vio al repartidor entrar al negocio y preguntar por la influencer, a quien, presuntamente, le entregaría un regalo.

Tras la respuesta de Valeria, como explicó la testigo, Erika, quien se encontraba sentada cerca de la joven, sacó un arma, pequeña y de color negro y disparó, al menos, en tres ocasiones, en contra de su empleadora.

Luego de las detonaciones, según la versión de Paola, el repartidor habría huido del lugar, mientras que Erika habría llegado hasta la puerta del local y, a gritos, le pidió el regalo que le entregaría a la influencer.

Paola señaló que escuchó un cuarto disparo, aunque, al momento, huyó del lugar, asustada por lo que acababa de suceder.

“La puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio. No había nadie más, más que ellas dos, el muchacho y yo, que estaba viendo ahí. Pero, en eso, Erika sacó la pistola y le disparó a esta Valeria, le disparó tres veces, seguiditas. Hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”.