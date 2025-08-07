GENERANDO AUDIO...

Chatbot Violeta ofrece atención inmediata y confidencial Foto: Shutterstock

Las mujeres de Jalisco que enfrenten alguna situación de violencia de género ya cuentan con una herramienta de apoyo inmediata: se trata del chatbot Violeta, un sistema disponible vía WhatsApp, diseñado para brindar atención 24/7 y canalizar emergencias a través del Código Violeta.

Este recurso digital es operado por la Red de Centros de Justicia para las Mujeres y monitoreado por el C5 Jalisco, lo que permite una respuesta inmediata de las autoridades cuando una mujer reporta estar en peligro.

Chatbot Violeta: atención directa, segura y sin juicio

De acuerdo con Sofía García, coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres, Violeta está diseñado para ayudar incluso cuando la usuaria no puede hacer una llamada:

“Cuando ellas necesitan apoyo, ayuda, se sienten en riesgo… ofrecer información puntual, clara, para darle un seguimiento si quieren denunciar”, explicó.

La robot Violeta no solo canaliza emergencias: también ofrece orientación para denunciar agresiones, identificar señales de violencia y ubicar centros de atención cercanos.

Confidencialidad total y atención en segundos

Una de las principales ventajas del sistema es que las conversaciones con Violeta son totalmente seguras y confidenciales. La información no es compartida con nadie más y está completamente cifrada, según confirmaron autoridades estatales.

“Lo que tú platiques con Violeta… no hay nadie más viéndolo. Ni acceso a tu nombre, teléfono o ubicación”, aseguró García.

Ciudadanas celebran la iniciativa: “Nos hace sentir más seguras”

Mujeres jaliscienses ya comenzaron a utilizar el chatbot y destacan su rapidez, practicidad y, sobre todo, la confidencialidad con la que opera.

“Aquí lo tengo para usarlo, es una herramienta muy práctica y contestan súper rápido”, comentó una usuaria.

“Lo que más me encantó es que es por WhatsApp… nadie va a saber que estoy pidiendo auxilio”, señaló otra mujer entrevistada.

Además, pidieron a las autoridades mayor difusión del sistema para que llegue a todas las regiones del estado:

“Que se haga una campaña para que llegue a más mujeres y nos podamos sentir más seguras”, comentó una ciudadana.

¿Cómo contactar al chatbot Violeta?

El chatbot Violeta está disponible las 24 horas del día y se puede contactar enviando un mensaje al número:

📱 33 1415 1002