Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desiste en polémica por hornos en el rancho Izaguirre

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tomó la decisión de ya no confrontarse con el Gobierno en relación con la localización de hornos de cremación artesanales dentro del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en el estado de Jalisco.

Los buscadores sostienen que jamás van a encontrar hornos convencionales de cremación, porque los criminales utilizaban tabiques y fosas artesanales que después enterraban junto a los cadáveres calcinados y sus huesos triturados, por ello insisten en la excavación del lugar.

Al darle la vuelta a la polémica de los hornos, los buscadores piden a las autoridades centrarse en investigar a las personas que fueron víctimas de este sitio.

“La cuestión es ya no tanto pelear con el Gobierno sobre si eran campos de exterminio, si era crematorio o no era crematorio. Aquí, lo importante es, o lo más difícil, es el que nos ayuden a recuperar a estas personas que fueron, que les quitaron la vida de esa manera, que no deberían morir así. Sin embargo, fueron cremados, y pues no vamos a pelear con nadie, ni con el Gobierno ni con absolutamente ninguna persona”.

Raúl Servín, Guerreros Buscadores de Jalisco.