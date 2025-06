Colectivos denuncian alza en las desapariciones de menores de entre 15 y 17 años en Jalisco

Colectivos de personas desaparecidas denuncian que en el estado de Jalisco se han incrementado las desapariciones de menores entre 15 y 17 años.

Asimismo, presumen que son reclutados por grupos del crimen organizado.

“Sí, no podemos pensar otra cosa, lo malo es que nunca sabemos cómo actúan los malos”, respondió ante la pregunta de que si cree que los jóvenes son reclutados por el crimen organizado.

Colectivos como el de Luz de Esperanza, señalan que hay deficiencias en la respuesta de la autoridad a las peticiones de búsquedas de restos humanos en campo.

Aseguran que lo mismo ocurrió con la asociación de Lagos de Moreno.

“Seguimos teniendo el mismo problema de la falta de personal en la Comisión de Búsqueda, supuestamente el gobernador dijo que iba se iba a ver la contratación de estas 50 personas, aún no hay esta contratación. Entonces, seguimos en la mismas, o sea, las búsquedas se siguen posponiendo, más bien se siguen haciendo, cada vez dan más largas. También, el tema de que el Instituto Jalisciense no tiene el personal necesario para los cateos, y se tuvo que estar posponiendo porque no hay personal suficiente para los procesamientos”

Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza