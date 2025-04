GENERANDO AUDIO...

Salud al Estilo Jalisco ofrece atención médica gratuita. Foto: Cuartoscuro

En Jalisco, las personas que no cuentan con seguridad social y no pueden acceder a servicios médicos básicos pueden acceder al programa Salud al Estilo Jalisco, que de acuerdo con el Gobierno del estado garantiza atención médica gratuita a quienes no están afiliados al IMSS, ISSSTE u otra institución.

Este modelo de salud se creó como una estrategia para acercar la atención médica a todas las comunidades, desde consultas generales hasta estudios especializados, medicamentos, atención hospitalaria y visitas domiciliarias, de acuerdo con el Gobierno de Jalisco.

¿En qué consiste Salud al Estilo Jalisco?

Salud al Estilo Jalisco es un programa de atención médica sin costo dirigido a personas sin afiliación a alguna institución de seguridad social.

De acuerdo con las autoridades de la entidad, quienes se registran en el programa acceden a la cobertura del Seguro Salud Jalisco, que incluye atención en centros de salud y hospitales públicos.

Uno de sus componentes principales es el programa “Médicas y Médicos de Jalisco en tu Hogar”, que permite que personal médico acuda directamente al domicilio de las personas para brindar consultas, emitir diagnósticos y entregar recetas, especialmente en casos donde hay dificultades para trasladarse a una unidad médica.

¿Cuáles son sus beneficios?

El Gobierno de Jalisco informa que los beneficios del programa abarcan una amplia gama de servicios gratuitos. También se incluyen consultas de especialidad y otros servicios que te listamos a continuación:

Atención médica general en centros de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco

en centros de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco Atención a la salud pregestacional y prenatal

Atención integral a recién nacidos

Detección y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad

como diabetes, hipertensión y obesidad Prevención de cáncer de mama y cervicouterino

de mama y cervicouterino Servicios de salud reproductiva y planificación familiar

y planificación familiar Atención médica a niños, adolescentes y adultos mayores

Vacunación universal y salud bucal

y salud bucal Consultas con especialistas en hospitales e institutos

Medicamentos gratuitos con receta

con receta Atención hospitalaria, con previa referencia del centro de salud

¿Cómo registrarse y quiénes pueden acceder?

Para registrarse, se debe residir en Jalisco y no estar afiliado a ninguna otra institución de salud, según explica el Gobierno estatal.

El proceso puede realizarse en línea desde la página segurosalud.jalisco.gob.mx, o acudiendo directamente a un centro de salud o módulo de afiliación.

El trámite es gratuito y se necesita presentar tres documentos: CURP, una identificación oficial y comprobante de domicilio. También existe la opción de obtener una credencial digital para facilitar el acceso a los servicios incluidos en el programa.

