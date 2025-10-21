Conciertos, talleres y gastronomía en el festival “Al calor del mariachi 2025” en Chapala

GENERANDO AUDIO...

En Chapala, se celebra “Al calor del mariachi 2025”. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Jalisco, del 19 al 26 de octubre, Chapala será escenario del festival “Al calor del mariachi 2025”, un evento que celebra el 60 aniversario del Mariachi Nuevo Tecalitlán y que combina música, talleres, conferencias y gastronomía para rendir homenaje al mariachi, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Qué se sabe del festival “Al calor del mariachi 2025”?

Organizado en coordinación con instancias municipales, estatales y el Centro Universitario de Chapala (CUChapala), el festival busca reunir a músicos, estudiantes, académicos y familias en una semana de actividades integrales que destacan la riqueza musical y cultural de la Ribera de Chapala.

Ángel Martínez, director del festival y del Mariachi Nuevo Tecalitlán, explicó que los eventos se realizarán tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones, con la intención de fortalecer la tradición mariachi y apoyar a los grupos locales. “Por primera vez en un festival de mariachi, tenemos acompañamiento gastronómico y talleres del 23 al 25 de octubre para capacitar a nuevas generaciones. Habrá una masterclass de canto con el maestro Rafael Palomar, exintegrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán”, señaló.

El festival también rendirá homenaje a Pedro Rey, reconocido intérprete de mariachi, mientras que la inauguración será el 22 de octubre con una “maleconeada” acompañada de mariachi.

La rectora del CUChapala, doctora Patricia Rosas Chávez, destacó que el evento es una oportunidad para preservar la mexicanidad y fortalecer la educación musical, con la participación del Mariachi de la Universidad de Guadalajara y conferencias académicas sobre los contextos históricos y culturales del mariachi.

Por su parte, Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala, indicó que las actividades se extenderán a las cinco delegaciones del municipio, con conciertos y un pabellón gastronómico que ofrecerá los platillos más representativos de cada región.

Autoridades culturales destacaron que el festival no solo promueve la música y la gastronomía, sino que también genera derrama económica, fomenta la identidad regional y ayuda a formar nuevos músicos. Entre ellos, Vladimir Gómez Ruiz, director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Mario Gálvez Barreto, director del Fideicomiso de Turismo, resaltaron la importancia de difundir la cultura y apoyar a los sectores involucrados.

El festival inició el domingo 19 de octubre en la delegación Santa Cruz de la Soledad, con conciertos de los mariachis Juvenil Axixic, Mexicanísimo y Los Pitayeros, junto a una muestra gastronómica dedicada a los tamales. Todas las actividades serán gratuitas.