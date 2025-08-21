¿Cuándo y dónde será la Feria Internacional del Huevo 2025?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Ayuntamiento de Tepatitlán.

La Feria Internacional del Huevo 2025 ya tiene fecha; un evento cultural, musical y gastronómico que “romper el cascarón como nunca antes” los días 10, 11 y 12 de octubre en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Para que te vayas preparando, aquí en Unotv.com te damos todos los detalles de lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuándo es la Feria Internacional del Huevo 2025?

Los organizadores, junto con el ayuntamiento de Tepatitlán, ya anunciaron las fechas para este 2025, de la Feria Internacional del Huevo, que se llevará los días:

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre

Eventos en la Feria Internacional del Huevo 2025

A través de su página web, ya puedes ver las convocatorias que incluirá esta nueva edición, como son:

Concurso de pintura – premiación 11 de octubre

Concurso de cortometraje – premiación 11 de octubre

Rally con huevos – 11 de octubre

Carrera huevox race – 11 de octubre

Carrera ciclista Pedalea con Huevos – 12 de octubre

El programa general, día por día, puedes revisarlo en el siguiente link.

Los organizadores de la Feria Internacional del Huevo ya están en cuenta regresiva para que puedas ser testigo de una edición más, que incluirá cultura, música, ciencia, gastronomía y muchas sorpresas más.