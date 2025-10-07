¿Cuántos años de cárcel podría recibir Omar Bravo por abuso infantil?

GENERANDO AUDIO...

Omar Bravo, exfutbolista profesional que fue detenido por presunto abuso sexual infantil por autoridades de Jalisco, permanece en prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica.

Será el próximo 10 de octubre cuando se decida si es vinculado a proceso por el delito señalado, previsto en el Código Penal de Jalisco.

Ante dicha situación y, en caso de resultar culpable, ¿cuántos años de cárcel podría recibir?

¿Qué dicen los artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco?

Es en el Capítulo VII del Código Penal de Jalisco en donde se habla de las sanciones relacionadas con el abuso sexual infantil.

En éste, el artículo 142-L menciona lo siguiente:

A quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico-sexual, sin llegar a la cópula, se le impondrá una pena de:

De uno a cuatro años de prisión, cuando la víctima tenga entre doce y menos de dieciocho años de edad o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho

De tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de doce años de edad

Por otro lado, el artículo 142-M detalla lo siguiente:

A quien tenga cópula o cópula equiparada, con una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, se le impondrá una pena de:

Tres meses a cinco años de prisión, cuando la víctima tenga entre quince y menos de dieciocho años de edad y el acto se realice con su consentimiento por medio de la seducción, la cual se presume salvo prueba en contrario, o por medio del engaño

Ocho a quince años de prisión, cuando la víctima tenga entre quince y menos de dieciocho años de edad y el acto se realice sin su consentimiento, o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho

Doce a veinte años de prisión, cuando la víctima sea menor de quince años de edad

Asimismo, cuando existen circunstancias agravantes, en las que se considera parentesco, relación de confianza o autoridad, reiteración de los hechos, uso de violencia física o moral, amenazas o convivencia habitual, se aplica lo que señala el artículo 142-Ñ:

Se incrementarán en dos terceras partes las penas correspondientes a los delitos contra el desarrollo de la personalidad, cuando:

El sujeto pasivo sea una persona menor de doce años

El sujeto pasivo sea descendiente o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado del sujeto activo

El sujeto activo tenga la patria potestad, tutela, guarda, custodia o habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio aunque éste no tenga parentesco con la víctima

El sujeto activo se aproveche de lazos afectivos, una posición de confianza, autoridad, respeto, influencia o de dependencia para cometer el delito

El sujeto activo cometa algún delito contra el desarrollo de la personalidad sobre el mismo sujeto pasivo en más de una ocasión

El sujeto activo utilice la violencia física o psicológica para cometer el delito

Cuando el delito sea cometido por más de una persona contra el mismo sujeto pasivo

Por lo que se sabe del caso, si Omar Bravo es vinculado a proceso y es declarado culpable, podría enfrentar una pena que podría ser de hasta 20 años de cárcel y que podría incrementarse dependiendo de lo que resulte en el caso.

Investigación por abuso contra una adolescente

De acuerdo con los primeros avances de las indagatorias, el exfutbolista habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses.

Las autoridades estatales continúan con la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos.

Omar Bravo Tordecillas, nacido el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, es recordado como uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano.

