Cuerpos hallados en Jalisco fueron movidos desde Zacatecas, confirma Pablo Lemus

Señaló que las autoridades federales están enteradas del caso. Foto: Omar Hernández

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que los seis cuerpos localizados el martes en un predio del municipio de Ojuelos son los mismos que el pasado domingo se encontraron en Pinos, Zacatecas.

“Se encontraron los cuerpos en una zona que se llama, si no me equivoco, Pino; se encontraron los cuerpos de estas seis personas, medios de comunicación lo testificaron y, de repente, al día siguiente, curiosamente los mueven del lado de la frontera de Jalisco, hacia el municipio de Ojuelos. Inmediatamente, le di instrucciones al fiscal del estado de Jalisco para emitir el boletín de prensa que ustedes conocieron… Estamos dando a conocer que esas personas, lamentablemente, fueron asesinadas en Zacatecas, y que los cuerpos fueron encontrados originalmente en Zacatecas”. Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco.

Fiscalía del estado realiza una investigación exhaustiva

El gobernador señaló que las autoridades federales están enteradas del caso y que, a la par, la Fiscalía del Estado realiza una investigación exhaustiva, en donde se analizarán las cámaras de la zona para esclarecer quién movió los cuerpos.

“Tuve comunicación directa con la directora del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, con Marcela Figueroa, para hacer de su conocimiento esta situación y para que estos seis asesinatos entren a la estadística de Zacatecas y no a la de Jalisco. Alguien se trató de pasar de listo moviendo estos seis cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas, pasándolos del lado de Jalisco… Y, asimismo, le pedí al fiscal iniciar una carpeta de investigación para poder localizar cámaras, testigos, etcétera, para saber quién movió los cuerpos”. Detalló Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco.

No sería la primera vez que esto sucede

Pablo Lemus confirmó que no es la primera vez que sucede una situación de este tipo, por lo que hizo un llamado al Gobierno federal a tomar cartas en el asunto.

“Una sanción muy importante de parte del Gobierno federal, no se puede permitir que esto suceda, yo no me atrevo a decir quién fue, eso yo no me atrevo a señalarlo; sin embargo, no podemos permitir que esto siga sucediendo”. Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco.

Los seis cuerpos serán entregados a las autoridades del vecino estado de Zacatecas, para que realicen las investigaciones correspondientes sobre estos asesinatos.

