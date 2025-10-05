Dan prisión preventiva a Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil

GENERANDO AUDIO...

El exfutbolista Omar “N”, identificado como Omar Bravo Tordecillas, permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica, tras ser imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, el exjugador fue detenido en el municipio de Zapopan mediante una orden de aprehensión y puesto a disposición de un juez, ante quien se realizó la audiencia de formulación de imputación.

Audiencia de vinculación será el 10 de octubre

Durante la diligencia, la defensa de Omar Bravo solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será el próximo 10 de octubre cuando se decida si se le vincula a proceso por el delito señalado, previsto en los artículos 142-L y 142-Ñ del Código Penal de Jalisco.

La autoridad judicial ordenó su reclusión preventiva mientras continúa la investigación, con el fin de garantizar el desarrollo del proceso.

Investigación por abuso contra una adolescente

De acuerdo con los primeros avances de las indagatorias, el imputado habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las autoridades estatales continúan con la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos.

¿Quién es Omar Bravo, el máximo goleador de Chivas señalado por abuso sexual agravado?

Omar Bravo Tordecillas, nacido el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, es recordado como uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mexicano. Formado en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, debutó en la Primera División en 2001, convirtiéndose en poco tiempo en figura indiscutible de las Chivas.

Su trayectoria profesional lo llevó a vestir las camisetas de Atlas, Chivas y Leones Negros (UdeG), consolidándose como referente del balompié jalisciense.

Omar Bravo, portando la playera rojiblanca. Foto: Cuartoscuro

De goleador rojiblanco a leyenda del futbol mexicano

Durante su paso por Chivas, Bravo alcanzó varios hitos que marcaron época:

Campeón del Torneo Apertura 2006 , donde Chivas venció a Toluca en la final.

, donde Chivas venció a Toluca en la final. Campeón de Copa MX (2015) y Supercopa MX (2015-2016) .

y . Máximo goleador histórico del Guadalajara, con 160 anotaciones oficiales.

Su olfato goleador lo convirtió en ídolo de la afición rojiblanca y en un nombre recurrente en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Su paso por la Selección Mexicana y el futbol internacional

Omar Bravo representó a México en la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde anotó dos goles. Con la escuadra nacional también conquistó la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2009.

El delantero tuvo una breve experiencia en Europa con el Deportivo La Coruña de España, aunque no logró consolidarse y regresó al futbol mexicano.

El adiós al futbol y los reconocimientos

Omar Bravo se retiró oficialmente en 2020, jugando su último partido con Leones Negros de la UdeG en el Estadio Jalisco, a puerta cerrada.

Posteriormente, fue incluido en el Salón de la Fama del Futbol Mexicano e Internacional, reconocimiento que selló su legado como uno de los atacantes más destacados de su generación.

