Denuncian desaparición múltiple en Jalisco vinculada al homicidio de una familia

Familiares se manifestaron y exigieron su aparición. Foto: Elizabeth Rivera

En el estado de Jalisco, denuncian la desaparición múltiple de cuatro hombres, quiénes fueron privados de la libertad por la fuerza por parte de un comando armado en Guadalajara.

Los hombres desaparecidos son: Héctor Manuel Valdivia Martínez, José Manuel Arredondo Roldán, Gary Omar Silva González y otro hombre, de quien sólo se sabe que lo llaman, “El Chino”.

Desaparición múltiple en Jalisco es relacionada con el homicidio de una familia

Existen indicios de que esta desaparición está relacionada con el multihomicidio de una familia, el padre, la madre y dos hijos y del cual las autoridades tuvieron conocimiento el pasado viernes 22 de agosto, cuando localizaron una camioneta con los cuerpos de un hombre de 36 años, una mujer de 32 años, un adolescente de 13 años y una niña de 7 años; esto en la zona de Medrano al Oriente de Guadalajara.

La familia era originaria de Michoacán, el padre se dedicaba presuntamente a la compraventa de vehículos.

Al parecer, la camioneta estuvo en algún momento en un taller mecánico, ubicado a dos cuadras de donde aparecieron los cuerpos de la familia. En este taller laboraban Héctor Manuel y “El Chino”, quiénes fueron retenidos durante 48 horas por la fiscalía del Estado para ser interrogados.

Familiares de Héctor Manuel acudieron a acompañarlo luego de ser liberado, al parecer, por no encontrar pruebas o elementos que lo relacionarán con el crimen.

De acuerdo con los testigos, cuando el grupo de familiares acababa de salir de las instalaciones de la Fiscalía del Estado, un comando armado, conformado por alrededor de 12 hombres en dos vehículos y una motocicleta, los interceptó en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, apenas a seis cuadras de la dependencia, y se llevó a los hombres que estaban en los vehículos.

Alma Rosa Jiménez Aleman, esposa de Héctor Manuel Valdivia Martínez relató que su esposo es un hombre honrado, cuya actividad principal es ser intendente en una escuela de la SEP desde hace 25 años, e indicó que apenas tomó el trabajo de mecánico en el taller durante el periodo de vacaciones escolares, por lo que solo tenía dos meses laborando en este lugar.

Afirma que su esposo no conoce a las personas que aparecieron sin vida en la camioneta.

“Yo quiero a mi esposo de regreso, para que esté conmigo y con mis hijos, lo único que pido, por favor, que me lo devuelvan. (…) No sé, yo desconozco sí fiscalía lo tiene, no sé quién lo tenga. Yo no sé quién lo tenga, pero yo lo quiero de regreso a mi esposo”. Alma Rosa Jiménez Alemán, esposa de Héctor Manuel Valdivia Martínez

Según los testimonios recogidos, alrededor de 12 personas encapuchadas y armadas, en dos camionetas, una Trailblazer blanca, de modelo reciente, y otra oscura, y una motocicleta, interceptaron dos vehículos en los que viajaban las víctimas.

“Llega una camioneta y nos interceptan, le quiebran el vidrio, nos bajan y me tiran a mí al suelo y me golpean y a él se lo llevan, sin ninguna razón, queremos justicia”. Lidia Carmela Valdivia Martínez, esposa de José Manuel Arredondo Roldán

Los agresores se llevaron a los desaparecidos en la camioneta de José Manuel, marca Jetour X70 Plus 2024 y en otro vehículo. También fueron despojados de sus pertenencias, celulares, carteras y joyas.

“Lo privaron de su libertad se lo llevaron en el carro que nos quitaron, a nosotros nos bajaron con pistola, eran fácil como unas 15 personas. Nos amagaron, nos golpearon, nos robaron, a nosotros no nos dejaban levantarnos del piso, no pude ver bien, no pude ver nada, pero estoy aquí porque quiero que se haga justicia y porque quiero que lo regresen con vida”. Jessica Cisneros Valdivia, novia de Gary Omar Silva González

Este martes, familiares de Héctor Manuel, José Manuel y Gary Omar se manifestaron afuera de Casa Jalisco para pedir la búsqueda y localización con vida de sus seres queridos.

Denuncian que no se han emitido las cédulas de búsqueda y que las autoridades estatales les niegan información sobre este caso.

