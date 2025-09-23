Desaparece helicóptero de la CFE en San Sebastián del Oeste, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Equipos ya trabajan en la búsqueda de helicóptero. Foto: SAMU / SSJ

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó la desaparición de un helicóptero en la sierra de Jalisco, luego de que se perdiera comunicación con la tripulación este lunes por la tarde.

Movilización de Protección Civil y Bomberos

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que las comandancias regionales de Talpa de Allende y Puerto Vallarta se movilizaron hacia el cerro El Jabalí, señalado como el posible punto de impacto.

La operación incluye sobrevuelo de aeronaves y el despliegue de personal especializado en rescate para ubicar la aeronave y confirmar si hay personas con vida.

Búsqueda con apoyo médico y condiciones adversas

A las labores se sumaron elementos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), listos para brindar atención a posibles sobrevivientes.

Sin embargo, autoridades advirtieron que la comunicación en la zona es limitada, lo que dificulta obtener información en tiempo real y retrasa la confirmación sobre la situación del helicóptero.

Sin datos de tripulantes del helicóptero

Hasta ahora no se ha precisado la cifra de personas a bordo ni las posibles causas del incidente. La prioridad sigue siendo localizar el helicóptero y determinar si hay tripulantes desaparecidos.

Personal de la UEPCBJ indicó a Uno TV que poco después de las 18:00 horas se suspendió la búsqueda aérea por las condiciones meteorológicas adversas. En tanto, el personal en tierra continúa las labores sin novedades relevantes hasta el momento.

