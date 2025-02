Desaparecen 8 policías municipales en Teocaltiche, Jalisco; encuentran bolsas con restos humanos durante búsqueda

Fuentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmaron el inicio de investigaciones por la desaparición de ocho policías en activo del municipio de Teocaltiche, ubicado en la región Altos Norte del estado.

Los elementos de Seguridad Pública salieron ayer martes de Teocaltiche hacia el vecino municipio de Lagos de Moreno para realizar diversos trámites, entre ellos, pruebas antidoping. Todos viajaban vestidos de civil a bordo de una camioneta.

Sus familiares y la comandancia de Seguridad Pública dejaron de tener comunicación con ellos durante el trayecto hacia Lagos de Moreno.

De inmediato se implementó un operativo de búsqueda, lo que permitió ubicar la camioneta en la que viajaban; sin embargo, ésta se encontraba vacía.

Poco antes de las 4:00 de la mañana de este miércoles, se recibió el reporte de varias bolsas de plástico negras regadas sobre la carretera Teocaltiche-Villa Hidalgo, a la altura de la comunidad La Esperanza.

Las primeras investigaciones corroboraron que se trataba de 12 bolsas, en cuyo interior se encontraban restos humanos desmembrados, por lo que dieron aviso a la Fiscalía del Estado y se acordonó el lugar como escena del crimen.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido a una solicitud de información sobre este evento para conocer si tendría relación con los policías desaparecidos.

Los cadáveres encontrados dentro de las bolsas plásticas fueron trasladados a instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en calidad de desconocidos, para practicar las investigaciones forenses que permitan su identificación.

Durante la mañana de este mismo día, diferentes perfiles en redes sociales difundieron un video donde se observan a dos policías reportados como desaparecidos, visiblemente golpeados y uno de ellos ensangrentado.

Los oficiales fueron obligados a grabar un mensaje en el que acusan a mandos de Seguridad Pública de tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada. También le piden a sus compañeros que no participen en los operativos en contra de las células criminales.

“Mi nombre es Ernesto Alonso González, soy comandante de la Policía de Teocaltiche, por ahí las lacras nos obligan a usar la radiofrecuencia para estar en coordinación y nos mandan por delante para los enfrentamientos, para ellos salir libres”, declaró uno de los policías que aparece en los videos.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Appears the eight police officers missing in Teocaltiche, Jalisco were interrogated and executed by CJNG. They are accused of supporting Mario Gonzalez.



Source: @misterPiicassso pic.twitter.com/zcnJzo3lk4