¿Desde cuándo podrás tramitar la CURP biométrica en Jalisco?

CURP biométrica. Foto: Getty Images

Con el objetivo de modernizar el sistema de identidad en México y ofrecer mayor seguridad en los trámites oficiales, la Clave Única de Registro de Población (CURP) evoluciona a una versión biométrica. La medida fue publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación(DOF) y, aunque entró en vigor al día siguiente, su implementación será progresiva en las distintas entidades del país.

Hasta ahora, 18 estados ya comenzaron el programa piloto para tramitar la CURP biométrica. En el caso de Jalisco, las autoridades informaron que el trámite estará disponible entre finales de noviembre y principios de diciembre en los módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) y en los Registros Civiles Estatales de Guadalajara.

Luis Fernando Morales Villarreal, director general del Registro Civil de Jalisco, detalló para medios locales: “Jalisco no ha entrado a biometrizar. Vamos a comenzar con la capacitación de nuestras áreas de sistema; muy probablemente en noviembre, a principios de diciembre, Jalisco comience ya con los temas de biometrizar”.

El funcionario indicó que la CURP biométrica podrá tramitarse a partir de los 5 años, será gratuita y no requerirá cita previa. Por el momento, este documento no será obligatorio.

“No es obligatoria, va a ser paulatino, conforme vayamos adquiriendo los aparatos. Se prevé que en un periodo de 5 a 6 años pueda llegar a ser obligatorio, hoy en día no”, aclaró.

Características de la CURP biométrica

La nueva CURP integra elementos biométricos para garantizar la autenticidad de la identidad de cada persona. Entre los datos que incluirá destacan:

Huellas dactilares de ambas manos

Fotografía del titular

Escaneo del iris

Firma electrónica

Estará disponible en formato físico y digital, este último gestionado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La CURP biométrica será necesaria para inscripciones escolares, servicios médicos, trámites migratorios, gestiones bancarias y acceso a programas sociales.