Desfile de Día de Muertos en Guadalajara 2025 ya tiene fecha
El tradicional Desfile de Día de Muertos en Guadalajara ya tiene fecha confirmada. Este año se realizará el sábado 25 de octubre de 2025 a las 6:00 de la tarde. El recorrido comenzará en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, entre Avenida de las Américas y Bernardo de Balbuena.
Un recorrido de catrinas y catrines
En este evento, cientos de personas participarán vestidas como catrinas y catrines, con trajes relacionados con el Día de Muertos. Así, las calles del centro de Guadalajara se llenarán de colores, música y tradición.
Cómo participar en el desfile
Si quieres ser parte del desfile, es necesario registrarte antes en el enlace oficial. La participación es gratuita y está abierta para adultos y niños, pero los menores deben ir acompañados de un adulto.
La única condición es llevar un disfraz o vestimenta relacionada con el Día de Muertos. No se permiten disfraces de Halloween.
Una tradición que une a Guadalajara
El Desfile de Día de Muertos convierte a Guadalajara en un gran altar viviente, donde se honra a los que ya no están y se celebra la cultura mexicana.
Para conocer más detalles, puedes seguir las redes de Te Quiero Guadalajara.