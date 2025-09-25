Desfile de Día de Muertos en Guadalajara 2025 ya tiene fecha

GENERANDO AUDIO...

FOTO: CUARTOSCURO

El tradicional Desfile de Día de Muertos en Guadalajara ya tiene fecha confirmada. Este año se realizará el sábado 25 de octubre de 2025 a las 6:00 de la tarde. El recorrido comenzará en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, entre Avenida de las Américas y Bernardo de Balbuena.

Un recorrido de catrinas y catrines

En este evento, cientos de personas participarán vestidas como catrinas y catrines, con trajes relacionados con el Día de Muertos. Así, las calles del centro de Guadalajara se llenarán de colores, música y tradición.

Cómo participar en el desfile

Si quieres ser parte del desfile, es necesario registrarte antes en el enlace oficial. La participación es gratuita y está abierta para adultos y niños, pero los menores deben ir acompañados de un adulto.

FOTO: GOBIERNO DE GUADALAJARA

La única condición es llevar un disfraz o vestimenta relacionada con el Día de Muertos. No se permiten disfraces de Halloween.

Una tradición que une a Guadalajara

El Desfile de Día de Muertos convierte a Guadalajara en un gran altar viviente, donde se honra a los que ya no están y se celebra la cultura mexicana.

Para conocer más detalles, puedes seguir las redes de Te Quiero Guadalajara.