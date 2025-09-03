Despiden con honores a “Barracita” policía de Guadalajara que donó sus órganos

GENERANDO AUDIO...

Los pasillos del Centro Médico Nacional de Occidente fueron el escenario de un homenaje para el policía Alan Jair Álvarez, elemento en activo de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, quien ingresó tras sufrir un derrame cerebral y posteriormente fue diagnosticado con muerte cerebral.

El uniformado, conocido como “Barracita”, había expresado a su familia su deseo de donar sus órganos, decisión que fue respetada y comunicada al personal médico del hospital. Antes de entrar a quirófano, recibió una despedida con honores por parte de sus compañeros.

Policía “Barracita” es despedido con honores

Compañeros de corporación formaron una valla humana desde la sala de cuidados intensivos hasta el acceso al área quirúrgica, en un homenaje cargado de respeto y emotividad. El médico especialista en trasplantes del IMSS, Karina González, señaló que la partida de Alan Jair deja vida a otros, pues con su gesto generoso multiplicará su luz en quienes reciban sus órganos.

Álvarez falleció a los 32 años de edad, con cinco años de servicio en la policía de Guadalajara. Siguió los pasos de su padre, también policía en activo. Egresó de la generación 112 de la Academia de Formación Policial y sirvió en distintas zonas de la ciudad, donde se ganó el aprecio de sus compañeros y el mote de “Barracita”.

Donación multiorgánica salvará seis vidas

El policía participó en agrupamientos estratégicos y, gracias a su conocimiento en sistemas de monitoreo, fue parte del programa Pulso de Vida del C5, última encomienda que desempeñó como uniformado.

Fuentes médicas confirmaron que la donación multiorgánica permitirá salvar la vida de al menos seis personas, quienes recibirán los trasplantes en las siguientes horas.