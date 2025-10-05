Detienen a Omar Bravo en Zapopan por presunto abuso sexual infantil

| 23:22 | Francisco López | Uno TV
Detienen a Omar Bravo en Zapopan por abuso sexual contra adolescente
Foto: Especial

El exfutbolista Omar Bravo fue detenido este sábado en el municipio de Zapopan, Jalisco, acusado de abuso sexual agravado, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

A través de un comunicado, la institución agregó que la aprehensión del exjugador de Chivas se dio mediante un operativo a las 18:30 horas en el centro del municipio jalisciense, derivado de una denuncia en su contra, con la que se integró una carpeta de investigación.

Acotando que, de acuerdo con las averiguaciones, Omar “N” habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”, cometiendo acciones similares anteriormente.

