Jalisco pide disculpas por omisiones en caso de desaparecidos

En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Jalisco y la Fiscalía Estatal reconocieron este jueves las omisiones en la investigación por la desaparición de Dalia Cruz, Luis Enciso, Emilia Naranjo y Bernardo Celado, vistos por última vez el 30 de septiembre de 2010 en los límites de Jalisco y Zacatecas.

Las familias de las víctimas señalaron que una disculpa no es suficiente y exigieron trato digno, acciones concretas y evitar la revictimización hacia quienes buscan a sus seres queridos.

Familias rechazan disculpa sin acciones concretas

Durante el acto, integrantes de colectivos de búsqueda recordaron que la falta de investigación y las omisiones han marcado más de una década de lucha. Héctor Flores, integrante de un colectivo, afirmó que la disculpa es importante en temas de memoria y dignidad, pero no sustituye la ausencia de justicia ni regresa a las personas desaparecidas.

Ana Rosas Vázquez, madre de un joven desaparecido, expresó que “no se necesitan disculpas, sino acciones”, cuestionando que después de tantos años no haya respuestas sobre el paradero de sus hijos. En tanto, Guadalupe Cruz, madre de Dalia, denunció el trato denigrante que ha recibido en distintas instancias gubernamentales desde que presentó la denuncia.

Acto derivado de recomendación de la CNDH

La disculpa pública se realizó como parte de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2023. El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, acudió en representación del gobernador Pablo Lemus y señaló que se buscó informar a las familias sobre el contenido de la disculpa antes del evento.

Sin embargo, el acto terminó con inconformidad. Activistas y víctimas indirectas lanzaron consignas contra lo que consideraron un trato indigno y que, lejos de reparar el daño, mantiene la revictimización hacia quienes buscan a sus desaparecidos.

