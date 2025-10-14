El Festival de Carne en su Jugo 2025 llenará de sabor el Centro de Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

También habrá un concurso de Carne en su jugo. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El Festival de Carne en su Jugo 2025 se realizará en el centro de la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y promete ser un evento muy especial.

Si vives o te encuentras en la ciudad, en Unotv.com te contamos los detalles para que te animes asistir.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Qué debes saber del Festival de Carne en su Jugo 2025 en Guadalajara, Jalisco?

El corazón de Guadalajara se prepara para oler —y saborear— a pura tradición. Este sábado 18 de octubre de 2025, el Paseo Alcalde, entre las calles Morelos y Juárez, será sede del Festival de Carne en su Jugo 2025, un evento que celebra el platillo más representativo de Jalisco.

El festival forma parte de la conmemoración del “Día de la Carne en su Jugo”, declarado por los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

La intención es rendir homenaje a uno de los sabores más típicos del estado y reconocer su valor cultural y gastronómico.

Durante la jornada, que se llevará a cabo de 12:00 a 18:00 horas, habrá música en vivo, venta de comida y un concurso gastronómico donde familias jaliscienses competirán por el título de “Mi familia hace la mejor carne en su jugo” y un premio único de 25 mil pesos.

Cocineros locales mostrarán su sazón

26 equipos participarán en la muestra y venta del platillo. Cada grupo deberá preparar alrededor de 15 litros de carne en su jugo, respetando la receta tradicional con ingredientes como carne de res, tocino y tomate.

El Comité Organizador proporcionará parte de los insumos —como 6 kilos de carne y vajilla—, además de garantizar un espacio equipado para que cada cocinera o cocinero sirva sus porciones al público.

Costo y dinámica del festival

A diferencia de ediciones pasadas, este año el evento no será gratuito: el costo por platillo será de 100 pesos, que se podrán pagar directamente en un módulo tipo banco instalado por los organizadores.

Además del concurso y las degustaciones, el Festival de Carne en su Jugo 2025 contará con un ambiente 100% familiar, amenizado con mucha música.

Recuerda, la cita es este sábado 18 de octubre en el Paseo Alcalde, frente a la Catedral de Guadalajara, y será una oportunidad perfecta para disfrutar del sazón jalisciense y celebrar el sabor que une a toda la ciudad.