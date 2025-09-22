Enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco: cuatro muertos y cinco detenidos

GENERANDO AUDIO...

Enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco. Foto: Omar Hernández

Durante este lunes se mantiene un fuerte operativo de vigilancia en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, y las fronteras con Zacatecas, luego de que se registrara un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército mexicano y presuntos integrantes del crimen organizado, cuyo saldo fue de cuatro civiles sin vida y cinco más detenidos.

La confrontación ocurrió en la comunidad de Agua Tinta de Abajo, en Teocaltiche, en donde los militares le marcaron el alto a un vehículo sospechoso que circulaba en zona fronteriza entre ambos estados, sin embargo, sus tripulantes se negaron a detenerse y emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución entre brechas y caminos de terracería.

En la persecución, los presuntos delincuentes comenzaron a disparar en contra de las unidades del Ejército, lo que ocasionó el enfrentamiento armado que concluyó en dicha localidad perteneciente a Teocaltiche.

Tras el intercambio de disparos y quedarse sin opciones, los civiles optaron por rendirse y entregar sus armas, no obstante, cuatro de ellos perdieron la vida y cinco más fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco.

Del mismo modo, al lugar de los hechos acudieron peritos especializados del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a realizar el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

En la detención también se logró el aseguramiento de armamento, vehículos y equipo táctico que era utilizado por los integrantes del crimen organizado para operar de manera ilícita en la zona.

Este hecho de seguridad ocurre en una de las zonas más conflictivas de Jalisco por su colindancia con los estados de Zacatecas y Aguascalientes, en donde también existe una presencia permanente de las fuerzas castrenses vigilando la zona.

