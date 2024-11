Enrique Alfaro celebra que la presidenta Claudia Sheinbaum abra la posibilidad de revisar el pacto fiscal

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Foto: Cuartoscuro.

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, celebró que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abriera la posibilidad de revisar el pacto fiscal y abrir un canal donde se puedan discutir los puntos importantes del mismo, así como que se dé la apertura de una mesa de discusión.

Jalisco no quiere salir del pacto fiscal

El mandatario refirió que Jalisco no quiere salirse del pacto fiscal, pero sí que se revise un documento que quedó obsoleto y no refleja una justa retribución a uno de los estados que le aporta más a la economía nacional.

“Me parece muy importante que la Presidenta haya puesto sobre la mesa la necesidad y la posibilidad de revisar el Pacto Fiscal porque a lo mejor puede no compartir la idea de que Jalisco ponga sobre la mesa la ruta de salida, pero yo quisiera aprovechar para insistir y decirle a la Presidenta que lo que nosotros queremos es construir un nuevo acuerdo fiscal; que Jalisco no quiere salirse del Pacto Fiscal, sino que lo que ha pasado es que, ante la falta de voluntad de la Secretaría de Hacienda para establecer una mesa de reconstrucción del Pacto Fiscal, no nos han dejado otra opción que seguir ese camino”, dijo.

Alfaro Ramírez dijo que tiene expectativas de que la Presidenta pueda abrir una mesa de discusión, con lo cual estaría dando un paso histórico.

“Si la Presidenta plantea una mesa de diálogo respetuoso e institucional, creo que estaría dando un paso histórico. Tengo confianza en que eso pueda suceder, y voy a buscar la oportunidad de platicar personalmente el tema con ella, porque es muy importante que la Presidenta sepa que lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa no es con un ánimo rupturista, sino como una acción ante la negativa de Hacienda de generar un diálogo que permita mejorar el Pacto Fiscal. Yo creo que lo que hoy dijo la Presidenta es algo que a mí me alienta, al entender que hay necesidad de revisar un acuerdo que se hizo hace muchos años y que me parece que ya no responde a las necesidades de este país”, puntualizó el Gobernador.