Enrique Alfaro Ramírez presenta la Red Jalisco, la red de internet público de alta velocidad más importante del país

Concebido como un proyecto que hiciera de Jalisco un estado tecnológico en los hechos e ir en sintonía con la evolución de las industrias de tecnología e innovación que operan en la entidad, con una inversión de cinco mil millones de pesos (mdp), el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó este martes la Red Jalisco, la red de internet público de alta velocidad más importante del país, misma que con su operación hace de Jalisco el Estado mejor conectado de todo México.

El mandatario jalisciense, reunido con líderes empresariales, académicos, sociales, medios de comunicación, funcionarios de los tres niveles de gobierno, y los presidentes de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, recordó como en el 2018 la supuesta conectividad a Internet que impulsó el gobierno anterior no era de calidad y no abarcaba a los 125 municipios, por lo que este gobierno tomó en serio el abasto de Internet a la población a través de una red que no solamente dará este servicio, sino que reducirá la brecha digital, generando igualdad de oportunidades entre los jaliscienses en materia económica, académica y social.

“Este proyecto contribuye para apuntalar todo el modelo de crecimiento económico y de justicia social que ha desarrollado Jalisco como una altísima prioridad en la agenda pública. El tema de la conectividad no tiene nada que ver con el Internet, tiene que ver con una agenda mucho más amplía, nosotros dijimos que la conectividad tiene que entenderse como una apuesta para convertirla en el relanzamiento económico de Jalisco y de la agenda de igualdad de oportunidades para todos. Más allá de carreteras, de puertos, aeropuertos, de conectividad marítima, tenemos que entender la innovación como un proceso disruptivo que cambia la estructura económica y que la innovación también es un proceso evolutivo que impulsa el crecimiento económico. Antes solo el 10 por ciento de los municipios de Jalisco tenían conectividad, hoy la cobertura en conectividad es del 91 por ciento y en los 125 municipios de Jalisco”, Enfatizó el gobernador Enrique Alfaro

La Red Jalisco, dijo Alfaro, es más que cables, es una inversión de más 5 mil mdp que da entrada a una verdadera evolución y tecnificación de las personas que, a través de este servicio, tendrán una mejora integral en todas las facetas de su vida. Además, convocó a las empresas de telecomunicaciones a trabajar en conjunto para que se pueda crecer la red y llegar en una etapa a futuro con internet de banda ancha hasta los hogares jaliscienses.

“La Red Jalisco tienen modelo de sumar, en lugar de ver a los empresarios como enemigos, es ver a los empresarios como aliados y Jalisco creyó en eso desde un principio, y me da mucho orgullo decir que tomamos el camino correcto. Hoy presentamos el corte de caja de la Red Jalisco, pero esta red va a tener que seguir creciendo y avanzando en el futuro de manera acelerada. Por eso podemos decir en términos generales que en los 125 municipios de Jalisco están conectados con fibra óptica de calidad”, Dijo el mandatario estatal.

Enrique Alfaro Ramírez presenta la Red Jalisco. Foto: Especial

A efecto de comprobar la calidad de la señal y la potencia de Red Jalisco, Enrique Alfaro hizo pruebas de conectividad a través de enlaces en vivo en oficinas e instalaciones gubernamentales y públicas en municipios de todas las regiones de Jalisco, como fue la comunicación que se tuvo con Jalostotitlán, Ayotlán, Arandas, Huejúcar, Tapalpa, Poncitlán, Puerto Vallarta, y Cihuatlán.

Por su parte, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, destacó que, con la Red Jalisco, tanto el Gobierno de Jalisco como la red construida son ejemplo nacional y una muestra de lo que México requiere para avanzar hacia una ruta de progreso real y equitativo.

“Los frutos de esto los vamos a ver en el futuro, hacer apuestas que se vean en el futuro de años y años es difícil, creo que son apuestas en este país las tenemos que hacer, creo que hoy que vemos a cuatro años de eso lo que se puede hacer, tenemos y vemos una oportunidad para participar en el crecimiento y en el desarrollo de un México mejor. Jalisco es un ejemplo, no nada más para toda la República, es un ejemplo para muchos lugares del mundo que pueden aprender de cómo utilizar estas herramientas tecnológicas en adelante”, resaltó Azcárraga Jean.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca, también destacó la posición ejemplar que tiene Jalisco con la consolidación de esta red de internet gratuito que, además, es la supercarretera digital que ayudará a crear riqueza a través de los beneficios de la conectividad entre las personas.

“Aquí el gobierno sí está dando resultados, ayuda y trabaja honestamente, y para nosotros es muy importante poder trabajar juntos, empresa privada y gobierno, sociedad civil y gobierno. A diferencia de otras visiones donde se polariza y se divide constantemente, todos los días, enfrentando un mexicano contra otro, aquí vemos otra cosa. Vemos un espíritu de cooperación, de coordinación, de complemento y que, inclusive entre competidores, podemos trabajar juntos por un bien superior. Esta infraestructura que se hizo hoy es la supercarretera digital, y aunque no se ve, ahí está. Se crea la posibilidad de crear riqueza con la conectividad y por eso me congratulo por Jalisco. Esto sí va a dar resultado y es un gran ejemplo”, dijo Salinas Pliego.

Actualmente, la Red Jalisco ya tiene más de dos millones de usuarios y está presente en los 125 municipios de Jalisco.

La Red Jalisco ya tiene conectados a Internet de banda ancha de alta velocidad a más de 14 mil 653 sitios, de los cuales, 7 mil 216 escuelas públicas, 341 preparatorias y universidades, 668 hospitales y centros de salud, 2 mil 561 cámaras de vigilancia C5, mil 269 oficinas gubernamentales, mil 48 semáforos inteligentes y mil 409 espacios públicos como plazas municipales.

La Red Jalisco se extendió a las 12 regiones a través del despliegue de más de 5 mil 600 kilómetros de cable de fibra óptica de la mejor calidad, lo que mejoró significativamente la navegación.