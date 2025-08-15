FBI y Fiscalía de Jalisco capturan a presunto abusador infantil; compartió video en la “Dark Web”

GENERANDO AUDIO...

La madre de la víctima también fue detenida. Foto: Fiscalía de Jalisco

La coordinación entre autoridades estatales y el FBI permitió detener a dos personas implicadas en un caso de abuso sexual infantil en Jalisco.

Operativo conjunto

La Fiscalía del Estado de Jalisco, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, logró la detención de Alfredo Salvador “N” y Jessica Nohemí “N”, tío y madre de un niño de 6 años, respectivamente, acusados de diversos delitos relacionados con abuso y maltrato infantil.

La captura se llevó a cabo este jueves 14 de agosto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con apoyo de policías de Investigación de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Origen de la investigación

El 8 de agosto, la Representación Social recibió un oficio del Agregado Jurídico del FBI, que informaba sobre una denuncia anónima. En ella se alertaba que, en julio de este año, se detectó un video de abuso sexual infantil publicado en un foro de internet conocido como “Dark Web”.

Tras las indagatorias, las autoridades identificaron a Alfredo Salvador “N” como uno de los presuntos responsables que aparecía en el material.

En conferencia, Salvador González de los Santos, fiscal general de Jalisco, explicó que en dicha grabación se apreciaba una videollamada entre dos hombres, uno de ellos, el tío, abusando del menor.

Cargos y órdenes de aprehensión

Se solicitaron órdenes de aprehensión contra Alfredo Salvador “N” por abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores, maltrato infantil y trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Para Jessica Nohemí “N”, de 32 años y madre de la víctima, se pidió una orden de aprehensión por maltrato infantil.

Capturas en Tlajomulco y Zapopan

En un operativo coordinado, Alfredo Salvador “N” fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, mientras que Jessica Nohemí “N” fue capturada en Zapopan. De manera paralela, agentes realizaron cateos en dos domicilios para recabar más indicios que fortalezcan la investigación.

Ambos detenidos fueron presentados ante la autoridad que emitió las órdenes de aprehensión y se espera que en breve un Juzgado fije fecha para la audiencia de formulación de imputación.

“No habrá impunidad”

Salvador González de los Santos, confirmó la detención del presunto abusador y destacó el trabajo conjunto con el FBI.

“Hace unos momentos se logró la detención de un sujeto de nombre Alfredo Salvador ‘N’ de 38 años de edad. Tuvimos una información y esto es un trabajo que se hizo en colaboración con el FBI respecto a un video que fue subido a una página web”, indicó.

La Fiscalía de Jalisco afirmó que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y que no permitirá impunidad en casos que vulneren a niñas, niños y adolescentes en la entidad.

