Foto: corresponsales

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este miércoles la localización con vida de Edgar Axel Ríos Urzúa, estudiante de 15 años, reportado como desaparecido el pasado 27 de marzo, hecho que generó marchas y protestas en la entidad para exigir su regreso.

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en que fue hallado el menor, por lo que aún se desconoce si su ausencia se debió a una decisión personal o a la comisión de un delito. Debido a que se trata de un adolescente y la investigación continúa abierta, la Fiscalía indicó que la información será compartida únicamente con la familia.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de estudiante en Jalisco?

El joven contaba con una ficha de búsqueda en la plataforma Alerta Amber Jalisco, bajo el folio CIB00010, emitida el 31 de marzo. En ella se señalaba que Axel habría desaparecido en el municipio de Tonalá y existía información sobre un posible traslado forzado al estado de Zacatecas. Tras su localización, la ficha fue actualizada con la leyenda “Localizado con vida”.

Organizaciones estudiantiles también confirmaron el regreso del adolescente, aunque reconocieron que se desconocen los detalles de su reaparición. Sin embargo, advirtieron que la problemática de desapariciones en la entidad persiste.

Jocelin Silva, representante universitaria, señaló que además del caso de Axel existen decenas de estudiantes y trabajadores de la Universidad de Guadalajara desaparecidos, aunque no todos los casos logran hacerse visibles:

“Son alrededor de veintitantas personas desaparecidas, entre trabajadores y estudiantes, pero también hay muchos más casos que no se hacen públicos. Me han llegado mensajes de familias que buscan a sus seres queridos, pero no cuentan con tanta visibilidad”.

La localización de Axel Ríos devuelve la tranquilidad a su familia, pero deja latente la exigencia social por esclarecer su desaparición y por dar con el paradero de cientos de personas aún no localizadas en Jalisco.